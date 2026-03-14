洛杉磯機場接送「便利費」將暴漲 華人旅客、司機哀嚎

洛杉磯機場委員會（LAWA）日前批准調整洛杉磯國際機場 (LAX) 叫車公司的上下車費用，調漲後的收費水準，全美最高。（記者張宏／攝影）

想在洛杉磯國際機場（LAX ）航廈門口上下車，要多付一筆「便利費」。LAX近日批准調整機場叫車服務的通行費，未來網約出租車進入航廈接送旅客，每趟需繳納最高12美元的費用，較現行收費暴漲約140%。消息一出，Uber表示會直接把漲價轉嫁給消費者；華人機場接送業者也苦不堪言，合法商用牌照司機要自行承擔調價，否則面臨「黑車」價格競爭，更無還手之力。

洛杉磯世界機場交通戰略副執行董事David Reich表示，這是十多年來LAX地面交通費用的首次調整，目的是與波士頓洛根國際機場 (BOS)和舊金山國際機場 (SFO)等主要機場的收費保持一致。LAX一直是全美最大網約車 的機場，網約車多年獲利頗豐，但十多年來他們支付的通行費卻一直未變，而全美各地機場都已提高相關費用。

目前LAX費用為每次約5美元，且由於監管漏洞，高級車輛此前被允許在LAX路邊下客，無需支付任何額外費用。 根據新收費標準，網約車在航廈區域接送客人，需支付12美元通行費；在地面交通中心 (GTC) 則需支付6美元，比目前的費用增加兩美元。此次費用上漲對網約車公司而言，只是一筆小額支出，但這些資金將用於機場關鍵項目的再投資，提升員工、旅客和所有洛杉磯市民的機場體驗。

他表示，此舉是為緩解LAX擁塞狀況，並為即將開通的自動旅客捷運系統SkyLink做準備。 SkyLink將為旅客提供更多交通選擇，包括更快速轉乘地鐵、LAX Flyaway巴士、LAX租車服務以及升級後的ITF-West交通樞紐站。LAX地面交通費用的新收費標準，將與SkyLink的啟用同步實施。

Uber表示，這筆費用幾乎是美國主要機場平均費用（4.24美元）的三倍，將直接轉嫁給所有旅客。據福斯新聞報導，Uber加州本地政策負責人Danielle Lam表示，該費用將大幅增加往返LAX成本，將影響乘客叫車意願並降低對相關司機的需求，此舉可能導致每個司機每季損失約1000美元收入。

據Spectrumlocalnews報導，目前美國25個主要機場，地面交通費用只有約4.24美元，西雅圖 以6.5美元位居榜首；這次LAX調漲後，可謂一騎絕塵。華人Kevin徐表示，LAX先是讓搭乘網約車的旅客，要先坐擺渡車集中上下車，現在又提高相關收費，且每次都以緩解交通為由，但結果是旅客出入機場日益不方便，要拖著行李坐擺渡車和公共交通；如想減少麻煩，就只能多花錢。

漲價對華人機場接送衝擊也很大，華人機場接送Vincent吳表示，機場漲價對那些黑車沒有影響，但對合法經營和有商業牌照的可謂雪上加霜。LAX會在合法商用車貼一個標記，每次只要進去機場就扣錢，通常送機不扣，但接機每次是扣5美元。調整價格後意味可能接送都扣，這筆成本又無法加到乘客身上，因為黑車在和他們競爭，黑車沒有商業保險壓力，且是私家車也不受機場漲價影響，可把收費壓低。如果合法業者把上下車漲價費用轉嫁給消費者，客人更不願意找合法牌照的機場接送，且現在油價也在漲，他們的運營負擔日益加重。

這次上下車漲價，目前只波及出租車和網約車，機場巴士沒有受到影響，FlyAway機場巴士負責人鹿強表示，機場巴士去年漲過一次，從9.75美元漲到12.75美元，目前沒有聽說再漲價。但是巴士費用可能會隨油價上漲而漲價，現在柴油每加侖從4美元漲到6美元，加滿一次要600多美元，成本越來越高。

華人Tony丁表示，LAX此舉是鼓勵大家坐擺渡車，但是LAX擺渡車運力不夠，他日前只是乘坐航廈之間的擺渡車，就足足等半個多小時，而機場員工使用的擺渡車卻一輛接一輛，但不提供旅客乘坐。表面上機場想把航廈內旅客都集中在擺渡車或公共交通，但卻不考慮旅客等候時間在變長。