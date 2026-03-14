華人400萬現金買百年莊園 幾年後1100萬上市出售

「梅里特莊園」（Merritt Mansion）氣勢恢弘，綠樹環繞。（Derick Wong攝影、Janice Lee提供）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）有一幢百年歷史豪宅，幾年前華裔 屋主以400多萬美元全現金買入，如今1100萬美元高價上市出售。表面看來房價翻近三倍，但知情人士指出，為修復這座充滿傳奇的莊園，屋主投入大量時間、精力、以及幾百萬資金，只為「完成使命」。

這座名為「梅里特莊園（Merritt Mansion，音譯）」的歷史建築位於W. Green Street 380號，鬧中取靜，綠樹環繞，擁有六間臥室、12間洗手間，室內面積超過1萬7000平方呎。

莊園由富豪Hulett Merritt於1905年建造，曾出現在1950年代知名電視節目「百萬富翁（The Millionaire）」的開場畫面中。百年來莊園幾經轉手，歷經沉浮，2018年底由一個華裔家庭購入。過去七年間，屋主在保留原有建築風格的前提下精心翻修，四處尋找罕見建材，聘請專業工匠修復，終於讓這座百年莊園重現昔日風采。

兩度代理這棟豪宅的資深房產經紀李貞德（Janice Lee）接受採訪時表示，華裔屋主十分低調，從小在美國長大，是一名成功的企業家，熱愛歷史建築與藝術攝影，接手「梅里特莊園」時，房屋已空置多年，設施老舊，需要大規模修復。

「梅里特莊園」由富豪Hulett Merritt於1905年建造。（Derick Wong攝影、Janice Lee╱提供）

李貞德回憶，上一任屋主是橙縣一家地產開發商，2018年她代表賣家出售房產時，現任華裔屋主僅用五天就完成房產過戶託管（Escrow）。「當時我還在與其他買家談判，房屋水管突然爆裂，到處都被淹水，但這位華裔買家很有膽識，直接提出400萬美元全現金購買，他說不怕，他來接手。」

之後，屋主開始全面修復莊園，李貞德表示，翻修成本難以精確計算，至少投入500萬美元。「從水管噴頭到古董燈具，都要到各地跳蚤市場尋找原件。材料難找，懂傳統工藝的匠人更難找，比如修復隱藏式暗門（pocket door），現在很少有人會做。」此外，維護更是大問題，屋主常年聘請固定工人負責維護這棟歷史建築。

華裔家庭購置莊園至今已七年，期間經歷疫情，一家三代包括四個孩子曾在此居住。地下室甚至設有美髮沙龍，見證疫情期間的隔離生活。「一家人大約住了五年，如今孩子大學畢業各自發展，屋主希望搬到較小的房子，不再需要這麼大空間。」

七年後，房價從400多萬美元升至1100多萬美元上市，李貞德表示，屋主從未把這棟房子當作投資工具。「他得到的是完成使命的滿足感，修復並保存一座歷史建築。這不只是有錢就能做到，還需要能力、資源與審美。我非常佩服這個華人家庭，重建百年歷史建築是巨大的挑戰，既要資產雄厚又有激情，沒有幾人可以。」

從事房地產經紀40多年的李貞德表示，自己交易過無數套房屋，但這座莊園對她意義非凡。「我希望能找到真正尊重歷史、愛惜房子的下一任屋主，而不是買下後隨意改建。百年建築需要傳承。」她感嘆，曾看過不少歷史房屋被拆改、換上現代材料，「每次看到都很心疼。」

華裔屋主修復這座充滿傳奇的百年莊園。（記者邵敏╱攝影）

豪宅6間臥室、12間洗手間，室內面積超過1萬7000平方呎。（記者邵敏╱攝影）

華裔屋主2018年400多萬現金買入，如今1100萬上市出售。（記者邵敏╱攝影）

百年來莊園幾經轉手，歷經沈浮，2018年由華裔家庭購入。（Derick Wong╱攝影、Janice Lee╱提供）

兩度代理豪宅的李貞德（Janice Lee），介紹房屋每一處細節。（記者邵敏╱攝影）

華裔屋主投入大量時間、資金修復百年莊園。（Derick Wong攝影、Janice Lee提供）