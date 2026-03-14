洛杉磯斥巨資讓遊民住濱海酒店 單房間62.5萬

洛市政府2020年斥資800萬美元，購買威尼斯海灘（Venice Beach）附近的前拉馬達飯店（Ramada Inn），因許可與經費問題延宕至今。（谷歌街景圖）

紐約郵報報導，洛杉磯 市政府2020年斥資800萬美元收購威尼斯海灘（Venice Beach）附近的前拉馬達飯店（Ramada Inn），計畫改建為無家可歸者永久住房，但因許可審批與資金等問題延宕多年，至今仍無法啟用。如今這個擁有32個住房單位的建設計畫，總成本飆升至近2000萬美元，每單位平均造價約62萬5000美元。

這處位3031 W. Washington Blvd的房產，是市府於2020年12月購入，當時的計畫是將其改為無家可歸者過渡性臨時住房。2022年10月，原本入住的無家可歸者遷出，以便將該建築由短期庇護所改為永久性支持住房（permanent supportive housing），時任市議員柏寧（Mike Bonin）也支持這項計畫。

然建築清空後，計畫便遭遇許可審批延誤與資金缺口等問題。根據洛市行政官員薩博（Mattew Szabo）今年1月公布的報告，僅取得相關許可就拖延20個月，也沒有足夠資金持續建設。負責該計畫的非營利組織PATH Venture已從公共和私人管道募集約550萬美元，但仍有不小資金缺口。市府最終批准追加150萬美元經費，用於填補不足的部分。PATH也另外從Genesis LA取得125萬美元建設貸款，2025年9月完成相關手續，同年10月開始施工，預計今年12月完工。

飯店選區的市議員帕克（Traci Park）表示，納稅人花費數百萬美元買下這棟建築卻空置多年，是典型浪費公帑。「我們在尚未取得批准、沒有完整計畫也無配套服務前就買下這棟建築，這就是為什麼計畫擱置至今的原因。」她曾表示，該處房產早該讓人入住，現在卻成為市府推動這些相關計畫時，嚴重失誤的代表。

事實上，市府工程延誤與預算超支，並非只出現在這項建設計畫。根據薩博公布的同一份報告，洛市政府與住房管理單位（Housing Authority）共收購45處地點，合計3098個床位或住房單位，但目前只有2054個單位已入住或正進行租屋流程，意味著仍有1044個由納稅人買單的床位或住房單位尚未投入使用，包括數百個仍在整修、改建或籌措資金的計畫。