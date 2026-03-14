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一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

記者劉子為/洛杉磯報導
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校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）
校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一覺醒來，正在讀的專業沒了？2月20日，南加大（USC）電影藝術學院正式宣布將終止「拓展動畫」項目（Expanded Animation: Research + Practice，下文簡稱XA）。南加大對此向本報表示，主要理由為招生下降和項目不可持續。這個以實驗動畫與跨媒介創作著稱的藝術碩士（MFA）項目，無預警地被按下停止鍵。

對多名在讀該項目的華人留學生而言，這不僅是一項行政決定，更像是突然被推到人生的十字路口：原本清晰的創作方向與學習節奏，在一夜之間被打亂。

2月18日傍晚，學校的一封郵件通知所有XA專業學生隔日上午參加緊急線上會議，讓大家議論紛紛。XA項目第一年的學生小林說︰「那晚幾乎沒睡。」第二天線上會議，副院長與行政主管 宣布，XA項目將被終止。學生當場追問畢業安排與後續規畫，卻未獲明確答覆。校方隨後表示，現有學生將被安排至動畫+數字藝術項目（John C. Hench Division of Animation+Digital Arts）或其他電影藝術學院項目完成學位。

周周同樣是XA第一年的學生。本科就讀南加大時，動畫只是她的輔修方向，但因XA老師指導畢業作品，她決定跨專業申請研究生。「他們（老師們）當時非常支持我從商科轉到動畫。」她說，XA吸引她的，不只是技術訓練，而是跨學科實驗與個人表達的空間。有人探索虛擬現實（VR），有人做定格動畫，有人嘗試紀錄片動畫，「我們背景完全不同，卻彼此尊重，像一個真正的大家庭。」

XA的藝術碩士為三年制課程，每年需完成一部作品。入學前，周周已規畫好三年的研究方向與理想導師。「我知道自己要做什麼，也知道要跟誰學。」如今，部分核心教師將離開或被調往他系，她的課程與創作路徑不得不重新調整。

小林也指出，雖然可以轉去同學院的動畫+數字藝術項目，但兩個項目在培養理念上存在差異。「XA更強調藝術家的創作意識與導演思維，而不是單一技術訓練。」他擔心，未來兩年的創作需要為了適應新項目的課程標準而改變方向。

XA項目的校友周聖崴在得知消息時，正值35歲生日。他現任教於南佛羅里達大學（University of South Florida），仍與XA師生保持聯繫。他說，目前就讀於南加大該專業的華生約有20人。當晚，他在師門群組裡看到在讀學生轉述會議內容。他說︰「這是我最難過的一次生日。」

在他看來，XA項目近年申請人數穩定，並正與新興的科技、AI領域展開合作。「若僅以不可持續為理由終止，令人難以理解。」

學校宣布將終止XA項目後，不少學生形容自己在憤怒、疑惑與失落之間反覆拉扯。有近40名學生、校友與教職員曾聯名致信校長，要求校方給出更透明的說明與安排。

「如果這件事沒有得到妥善處理，」小林說，「我未來很難再自豪地說自己來自南加大電影藝術學院。我會說，我來自那個已經不存在的XA專業。」

根據XA項目官方Instagram的公告，該項目將於6月30日正式終止。（Ins...
根據XA項目官方Instagram的公告，該項目將於6月30日正式終止。（Instagrm@uscexpandedanimation）

南加大電影藝術學院宣布將終止「拓展動畫」（XA）項目，受影響的在讀生中約有20人...
南加大電影藝術學院宣布將終止「拓展動畫」（XA）項目，受影響的在讀生中約有20人為華人留學生。圖為XA項目2024屆的畢業作品展映現場。（周聖崴提供）

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