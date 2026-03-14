不到1元也能吃得健康 營養師揭Aldi必買5款零食

無脂原味希臘優格以32盎司桶裝販售，價格約3.09美元，每桶5份，每份約0.62美元。（取自Aldi官網）

零食打上健康標籤，往往意味著高價，讓部分民眾望而卻步。而以平價著稱的折扣超市Aldi，近年成為許多精打細算消費者的採購首選。有營養師近日整理幾款在Aldi販售、每份價格不到1美元的健康零食，成為不少人購物清單上的高CP值選擇。

「EatingWell」報導，這份榜單由註冊營養師Casey Wing認證，其中杏仁醬 (Simply Nature Creamy Almond Butter) 被認為是用途廣泛的健康零食。一罐12盎司售價約3.85美元，約含11份，每份（2湯匙）平均僅0.35美元。每份提供約200卡路里、18克脂肪、3克纖維與6克蛋白質。營養師表示，這樣的營養組合能帶來較長時間的飽足感，也有助穩定血糖，而杏仁中的健康脂肪被認為有助於降低「壞膽固醇」。

另一款營養師推薦的，是無脂原味希臘優格 (Friendly Farms Nonfat Plain Greek Yogurt）。以32盎司桶裝約3.09美元，每桶約5份，每份約0.62美元。營養師指出，希臘優格富含蛋白質、碳水化合物、鈣與益生菌，有助維持肌肉、骨骼健康並支持消化系統。

對需要方便攜帶的零食，營養師推薦原味堅果 (Simply Nature Raw Nuts）。這款產品包含腰果、核桃與夏威夷果等，一包8盎司約4.65美元，內含8份，每份約0.58美元。營養師指出，堅果含有健康脂肪、植物蛋白與鎂、維生素E等微量營養素，不僅能增加飽足感，也有助穩定血糖並支持長期健康。

喜歡鹹食的消費者，可考慮低脂條狀起司 (Happy Farms Light String Cheese）。一包12條約3.45美元，平均每條僅0.29美元。營養師表示，條狀起司富含蛋白質、鈣與維生素B12，有助維持肌肉與骨骼健康，也能提供穩定能量。

此外，紅椒鷹嘴豆泥 (Park Street Deli Red Pepper Hummus）也被列為健康零食選項之一。以6個2盎司小杯包裝，約3.85美元，每杯約0.64美元。鷹嘴豆泥主要由鷹嘴豆、橄欖油與烤紅甜椒製成，能提供纖維、植物蛋白與健康脂肪。

在Aldi販售、每份價格不到1美元的健康零食，成為不少人購物清單上的高CP值選擇。（美聯社）