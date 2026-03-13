偷拍小學生裙底 亞裔狼師認「上癮」為「心跳加速」

39歲的Travis Shojinaga為資深小學教師，被控偷拍年幼女學生裙底並猥褻多名學生。（洛杉磯縣檢察官辦公室提供）

紐約郵報報導，南加卡拉巴薩斯(Calabasas)一所菁英預備學校的亞裔教師，被控偷拍年幼女生裙底並猥褻多學生。根據庭審記錄，該教師向執法人員坦承，對拍攝與觀看這些照片「上癮」，因為會讓他「心跳加速」。

39歲的正永（Travis Shojinaga）為一名資深小學教師，任教於學費高達每年5萬4000美元的Viewpoint School。檢方指出，他曾秘密拍攝所教授的四、五年級女生，錄下「從學生上衣與裙子下方」的影像。

法院文件顯示，正永會彎腰假裝撿垃圾或綁鞋帶，藉機偷拍這些年僅10至11歲的女生。檢方進一步指出，該教師甚至鎖定一名因行動不便而打著腿部石膏的學生作為特別脆弱的目標，並依學生年齡及裙子長度挑選偷拍對象。

正永另被指控在校園內多次猥褻學生，包括在休息時間刻意尋找女生坐在旁邊，或刻意站得非常靠近學生。

根據法院文件，他在被捕後向警方表示對此行為「上癮」，並承認曾約50至60次拍攝這類不當影像。文件記載，他說：「拍攝和觀看這些照片，會心跳加速。」

檢方指稱，在其於該校任教8年間，他有數年時間持續鎖定未成年學生下手。

正永於2月25日在Viewpoint School校園內遭警方逮捕，起因是一名11歲學生通報，指稱正永暗中拍攝女學生的不當照片。目前他被控一項重罪—持有兒童性虐待影像材料，以及四項輕罪—猥褻兒童。

正永12日在洛杉磯法院出庭，坐在法官Adam Monteblan面前時，神情顯得恍惚且緊張。庭上他身穿皺巴巴的卡其色襯衫與黑色長褲，並試圖避免與旁人對視；其律師有時還試圖為他遮擋法庭內的攝影鏡頭。

若最終定罪，他最高可能面臨七年州監禁，並須終身登記為性犯罪者。

目前正永以100萬美元保釋在外。法院同時核發禁制令，要求他不得接近被害學生，也不得靠近Viewpoint School。