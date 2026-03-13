八旬華裔長者姿勢怪異陳屍床上 凶案組介入調查

位於University City社區Genesee Avenue 6300街區的一處公寓，一名華裔長者楊坤瑩（音譯Kun-Ying Yang），被發現昏迷且姿勢異常地倒在床上，此案列為「可疑死亡」進行調查。（示意圖取自Google Maps）

加州聖地牙哥一名八旬年長女性本月稍早，被發現姿勢異常死在床上，警方13日確認其身分為楊坤瑩（音譯Kun-Ying Yang）。警方指出，急救人員曾到場進行搶救，但仍當場宣布她死亡；而楊坤瑩的死亡存在諸多疑點，本案由凶案組介入調查。

聖地牙哥市警局（SDPD）表示，警方於3月6日晚接近午夜時，接獲911報案，前往位於University City社區Genesee Avenue 6300街區的一處公寓進行調查。據悉該報警電話由楊坤瑩的家人撥打。

警方指出，一名81歲女性被家人發現在公寓內昏迷且沒有呼吸。當警方與急救人員抵達時，發現她以不尋常的姿勢倒在床上。警方急救人員當場進行搶救，但未能救回她的性命。

警方表示，凶案組探員目前將此案列為「可疑死亡」進行調查。具體死因與死亡方式仍未確定。調查人員將持續與聖地牙哥縣法醫辦公室合作，以釐清更多細節。

警方呼籲，任何掌握相關資訊的民眾可致電聖地牙哥警局重案組619-531-2293，或匿名聯絡Crime Stoppers熱線 (888) 580-8477提供線索。