僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

隨著人工智慧（AI）與機器人技術快速發展，一種結合科技與零工經濟的新副業正在南加州興起。根據紐約郵報報導，一些洛杉磯 居民開始使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。

在這項工作中，參與者只需佩戴固定手機或攝影機的頭帶，以第一人稱視角拍攝自己完成家務或其他簡單任務的過程。相關公司再將收集到的影像資料提供給科技企業，用於訓練人工智慧模型，讓AI更理解人類在現實世界中的行為方式。報導指出，這類任務通常需要拍攝約兩小時影像，酬勞最高可達80美元，相當於每小時約40美元。

根據洛杉磯時報報導，不少參與者將日常生活直接變成AI訓練素材。例如從事機械師與美甲店員的Ahmed夫婦，在公寓中戴著設備記錄看Netflix、做飯甚至打乒乓球等日常活動，以提供機器人訓練資料。他們的父母看到兩人全身裝著攝影設備、卻依然過著正常生活時，感到相當震驚。

Azzam Ahmed表示：「我們每天都在做的事情能賺錢，這就像呼吸也能賺錢。」這對夫婦透過錄製家務活動，每人已賺得1200美元。

推動相關工作的舊金山勞動平台Instawork表示，隨著「實體AI」（physical AI）產業興起，市場正需要大量協助訓練、部署與維護機器人的工作者。

根據Business Insider報導，由於網路上難以取得真實的人類行動資料，科技公司正付費邀請人們錄製做家務、整理物品等日常動作，以蒐集第一人稱影像數據，用於訓練「實體AI」系統，例如人形機器人 。

另據洛杉磯時報報導，部分國家甚至設立專門的「機器人訓練場」，由數百人錄製第一人稱影片，例如開門或摺衣服等動作供機器人學習；中國目前已有40多個相關培訓中心，人們透過虛擬實境設備操作機器人進行訓練。

金融機構高盛預測，到2035年全球人形機器人市場規模可能達380億美元，其中很大一部分發展可能來自中國，但加州同樣被視為下一代機器人研發的重要中心。包括特斯拉 與谷歌等大型科技企業，以及Figure AI與Dyna Robotics等加州新創公司，都將機器人模型研發列為重要發展方向。