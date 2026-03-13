南加冬季熱浪襲來 多地高溫破紀錄 下周恐更熱

國家氣象局洛杉磯分部發布氣溫預測圖顯示，南加州本周至下周將出現持續性熱浪，多地白天最高氣溫可能達華氏90度至100度以上。（National Weather Service – Los Angeles截圖）

南加州冬季熱浪 持續升溫，多地氣溫近期打破歷史紀錄，峰值時普遍飆至華氏90度（約攝氏32°C）以上。氣象單位警告，未來一周高溫將持續，甚至可能形成3月罕見的大規模熱浪。

據KTLA 5電視台報導，根據國家氣象局資料，范杜拉縣卡邁利洛（Camarillo）12日最高氣溫達華氏93度，打破2015年創下的華氏89度舊紀錄；長堤市升至華氏92度，超越2007年紀錄；奧克斯納（Oxnard）更達華氏94度，同樣刷新當日歷史高溫。

氣象局表示，已對洛杉磯縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）、橙縣及范杜拉縣（Ventura County）部分地區發布高溫示警，部分地區氣溫13日逼近華氏100度。氣象專家提醒，民眾盡量調整行程，避免在一天中最炎熱時段進行戶外活動；若高溫持續升高，當局不排除升級發布「過熱警告」。此外，由於夜間氣溫仍偏高，日落後降溫有限，炎熱天氣恐難以獲得明顯緩解。

氣象預報指出，雖然15日可能出現小幅降溫，但長期預測顯示，一股強烈高壓脊正逐漸在南加州上空建立，未來一周氣溫恐進一步攀升。氣象局指出，下周恐出現一波規模龐大、持續時間長且具有危險性的熱浪，可能成為歷來3月最顯著的熱浪事件之一。