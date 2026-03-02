110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

我的頻道

記者楊青/紐瓦克報導
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院為洛杉磯華裔人瑞施冰娥舉辦110歲慶生會，老壽星來自全美各地30多位家人和安養院全體耆老及工作人員共襄盛舉，場面溫馨。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯110歲華人人瑞施冰娥日前在洛杉磯縣紐瓦克市（Norwalk）于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。談及長壽祕訣。施冰娥的兒女表示，除了良好基因和得到的細心照顧；她的隨遇而安，以及長期生活規律，都很關鍵。

施奶奶位於洛杉磯縣紐瓦克（Norwalk）于斌樞機紀念安養院的「家」空間不大，小小的房間相當簡單但收拾得井井有條，床上整齊地擺放著她喜歡的書籍和多年珍藏的家人書信。老花眼鏡、假牙等等展示著老人家經歷的悠久歲月，但她每天總是乖乖下床，乖乖吃飯，對周邊人為她所做一切永遠回以微笑和讚美，讓家人無憂，讓旁人如沐春風。

施奶奶現年84歲的二兒子施宏明攜全家三代十人專程從新澤西來洛為母親祝壽。他表示，母親年近八旬才從台灣移民來美，從頭適應異國他鄉的生活，非常不容易。他對母親和家中長輩對人生際遇頑強的適應力由衷敬佩。

施宏明在台灣成功大學化學系畢業後來美攻讀有機化學，獲得麻省理工學院博士學位長期從事美國的製藥研究。他表示，母親從小生活在日据時代，受日試教育，講日語，後來國名黨來了，改講國語，那時他們已年過半百，重新學習一種語言非常不容易，後來還學習國語，還會寫，都是自學，她還能講閩南話等台灣方言。八旬又來美重新生活，無論到哪裡，母親的適應能力和速度都出乎家人意料。

他說，母親年輕時在高等女中主修鋼琴，後來成為鋼琴老師，在台灣有很多學生，她家中每一個孩子也都會彈鋼琴。天生樂觀，加上音樂陶養，母親一直保持心情開朗，無論經歷什麽樣的環境變故，她都能夠在自己的世界裡自得其樂，大家都記得她永遠笑眯眯，從來不給人黑臉，即便在安養院中，對待來自五湖四海的工作人員，也沒有過多要求，非常好「伺候」。因為心情好贊美別人也是由衷之言，這些美好的語言又換來別人的很多關照，良性循環。

施奶奶年輕時相夫教子，主政家務，閒時教鄰居的孩子們彈鋼琴和音樂，生活規律。「她的生活和飲食一直非常有規律，老年也是如此」，施奶奶的三兒媳古貞美說，婆婆吃東西非常節制，長期以來早上都是素食，但牛奶和鷄蛋一定要有，她也一直保持著臺南老家的習慣，經常吃魚，但不大魚大肉，她也似乎一直不喜歡激烈運動，但是一直堅持走路，還沒有使用輪椅之前，幾乎每天走路兩英里。

于斌樞機安養院14年來每天為施冰娥老奶奶注射胰島素的護士表示，老人家的身體相當好，一直沒有什麽特別的健康問題，也沒有服用什麽靈丹妙藥，只是每天服用鈣片。

于斌樞機紀念安養院護士演奏古箏為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）
于斌樞機紀念安養院護士演奏古箏為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）
施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯華裔人瑞施冰娥日前在于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯華裔人瑞施冰娥日前在于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。（記者楊青╱攝影）

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人...
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

