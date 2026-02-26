新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

美國資深移民律師日前解讀綠卡 持有者的福利受限，分析即將或已經生效的多項變化，新政對華人綠卡持有者帶來直接衝擊。條件綠卡持有人，恐面臨特工上門突擊檢查；當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及最初是否具備綠卡獲取資格，甚至密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史。

移民是新一屆政府關注的重要議題，但政府監管對象並非僅限非法移民 ，合法移民甚至綠卡持有者，目前也受到密切關注。據The Times of India新聞報導，移民律師克拉克（Sekou Clarke）在最新發布的視頻中，梳理綠卡持有人面臨的五項重大變化，這些變化已生效或即將生效。其中包括綠卡持有者將無法獲得小企業管理局（SBA）貸款 ；申請入籍時，面臨更多背景審查；強制實施出入境生物識別；已經被美接受的難民，若未在一年內成為公民，將面臨審查，甚至被捕等。

克拉克指出，有條件綠卡持有者，可能會遭到移民官員的突擊檢查，檢查地點是其登記住址，或是辦公地址。有條件綠卡通常為附帶條件的居留許可，適用特定年限，只有在滿足某些條件的情況下才能獲得。例如，基於婚姻獲得的綠卡，須先領取時效為兩年的「臨時綠卡（有條件綠卡）」，之後才能轉為10年有效期的正式綠卡。而在有條件綠卡期間，移民官員正在對這類綠卡持有者進行額外審查，包括檢查他們是否仍與同一配偶保持婚姻關係、是否仍然住在同一地址等。

新政規定，綠卡持有者3月1日起將無法獲得SBA貸款。事實上，許多綠卡持有者在美經營小型企業，專家指出，這些小企業對美國經濟有重要貢獻。

克拉克表示，雖然綠卡持有者是合法永久居民，很多人通常下一步就是申請入籍。但政府正在對已持有綠卡的人員，進行更嚴格的背景調查，尤其是他們申請續簽或入籍時。當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及這些人最初是否具備符合獲取綠卡的資格。

此外，綠卡持有者出入境時，被強制實施生物識別。該規定2025年12月生效，當局要求所有非美國公民出入境時，必須進行生物識別檢查，其中包括綠卡持有人離境及入境時的相關程序。克拉克解釋，政府正在密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史，因為綠卡持有者必須在美居住至少六個月。

最近，發布的一項新政策，讓已在美國居住至少一年，但尚未獲得合法永久居留權的難民，可能面臨被拘留的風險。難民身分通常是在經過嚴格安全審查後授予，但現在，如果一年內未能成為美國公民，他們將面臨新一輪的審查、核查。