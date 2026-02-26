我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後遭押學生獲釋

獨╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

美國資深移民律師日前解讀綠卡持有者的福利受限，分析即將或已經生效的多項變化，新政對華人綠卡持有者帶來直接衝擊。條件綠卡持有人，恐面臨特工上門突擊檢查；當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及最初是否具備綠卡獲取資格，甚至密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史。

移民是新一屆政府關注的重要議題，但政府監管對象並非僅限非法移民，合法移民甚至綠卡持有者，目前也受到密切關注。據The Times of India新聞報導，移民律師克拉克（Sekou Clarke）在最新發布的視頻中，梳理綠卡持有人面臨的五項重大變化，這些變化已生效或即將生效。其中包括綠卡持有者將無法獲得小企業管理局（SBA）貸款；申請入籍時，面臨更多背景審查；強制實施出入境生物識別；已經被美接受的難民，若未在一年內成為公民，將面臨審查，甚至被捕等。

克拉克指出，有條件綠卡持有者，可能會遭到移民官員的突擊檢查，檢查地點是其登記住址，或是辦公地址。有條件綠卡通常為附帶條件的居留許可，適用特定年限，只有在滿足某些條件的情況下才能獲得。例如，基於婚姻獲得的綠卡，須先領取時效為兩年的「臨時綠卡（有條件綠卡）」，之後才能轉為10年有效期的正式綠卡。而在有條件綠卡期間，移民官員正在對這類綠卡持有者進行額外審查，包括檢查他們是否仍與同一配偶保持婚姻關係、是否仍然住在同一地址等。

新政規定，綠卡持有者3月1日起將無法獲得SBA貸款。事實上，許多綠卡持有者在美經營小型企業，專家指出，這些小企業對美國經濟有重要貢獻。

克拉克表示，雖然綠卡持有者是合法永久居民，很多人通常下一步就是申請入籍。但政府正在對已持有綠卡的人員，進行更嚴格的背景調查，尤其是他們申請續簽或入籍時。當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及這些人最初是否具備符合獲取綠卡的資格。

此外，綠卡持有者出入境時，被強制實施生物識別。該規定2025年12月生效，當局要求所有非美國公民出入境時，必須進行生物識別檢查，其中包括綠卡持有人離境及入境時的相關程序。克拉克解釋，政府正在密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史，因為綠卡持有者必須在美居住至少六個月。

最近，發布的一項新政策，讓已在美國居住至少一年，但尚未獲得合法永久居留權的難民，可能面臨被拘留的風險。難民身分通常是在經過嚴格安全審查後授予，但現在，如果一年內未能成為美國公民，他們將面臨新一輪的審查、核查。

世報陪您半世紀

綠卡 非法移民 貸款

上一則

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

延伸閱讀

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審
合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人

合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人
童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返
頂尖律師收費價格飆漲 每小時費用3000元甚至6000元

頂尖律師收費價格飆漲 每小時費用3000元甚至6000元
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低