我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象。圖為ATM示意圖。（記者邵敏／攝影）
ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象。圖為ATM示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒有銀行卡，也無需帳戶或銀行授權，ATM取款機突然自動出現大量吐鈔現象，此類情況全美各地都有發生。背後竟是犯罪團伙利用系統漏洞進行入侵，短短幾分鐘席捲大量現金。

據KTLA5電視台等媒體報導，聯邦調查局（FBI）日前向全美發布警告，提醒銀行、以及公眾警惕日益猖獗的ATM「自動吐鈔」（Jackpotting）犯罪。最新一項分析顯示，僅2025年，全美就發生約700起類似案件，造成超過2000萬美元損失。自2020年以來，FBI已在全美確認約1900起此類犯罪案件。

所謂ATM自動吐鈔，是指犯罪分子、或團伙利用惡意軟件，入侵ATM系統，並強制機器吐出現金。FBI發布的公告指出，一種名為「Ploutus」的惡意軟件，可在無銀行卡、客戶帳戶或銀行授權的情況下，直接控制ATM吐鈔。公告指出，該惡意軟體幾乎無需對程式碼進行任何修改，即可在不同製造商的ATM機上使用，因為它利用Windows作業系統漏洞進行入侵。

FBI表示，此類自動吐鈔攻擊的並非個人帳戶，而是ATM機器本身，這意味劫匪可以在幾分鐘內捲走大筆現金，同時也增加執法部門追蹤攻擊者的難度。就在上周，內布拉斯加州（Nebraska）聯邦大陪審團，指控六人涉嫌參與ATM自動吐鈔罪行。司法部表示，這項起訴是緊隨去年12月一項指控提出，當時檢方指稱，委內瑞拉幫派「Tren de Aragua」在全美多州實施ATM攻擊。

FBI呼籲銀行及ATM運營商，加強設備安全監控；留意ATM異常行為，特別是突然出現大量吐鈔；發現可疑情況立即報警。目前，執法部門正持續調查此類案件，並加強對金融基礎設施的網絡安全防護。民眾如果在ATM使用過程中發現異常情況，應及時向銀行或執法機構報告。

世報陪您半世紀

FBI 內布拉斯加州 委內瑞拉

上一則

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

下一則

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

延伸閱讀

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件
柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面

柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面
涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲
涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲
「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包

「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包
ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼