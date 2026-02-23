這幾個搜尋入口 連另一半也查不到你看過什麼

現時主流的網上搜尋器以Google為主流，但存在較多隱私顧慮，另類注重隱私的搜尋器可作選擇。（示意圖，Unsplash / Myriam Jessier）

谷歌 （Google ）是最為流行使用的搜尋器之一，但因搜尋內容會被記錄追蹤，用戶可能顧慮隱私問題，但坊間有更注重隱私的替代搜尋器，對搜尋記錄進行極少追蹤，甚至完全不作追蹤。

其中一個具更高隱私度的替代搜尋器是Kagi。洛杉磯 媒體KTLA 5 電視台訪問了來自Kagi的巴迪內利（John Bardinelli），他指出大多數搜尋器存在用戶的隱私問題：「（用戶的）搜尋記錄會被捕捉下來，然後所有資訊會傳遞給廣告商，他們會競相爭奪自己在展示位置上排行最前，以吸引你的注意力。」。

KTLA 列舉了以下幾個較Google更具隱私度的搜尋器。

DuckDuckGo──在保護隱私權方面最受公認的搜尋器之一，不會追蹤用戶的搜尋記錄，並對搜尋內容加密，以致網路服務供應商無法查看。

Startpage──Startpage自2006年以來，一直專注於發展私密搜索，並聲稱不會收集個人資訊，甚至提供「匿名觀看」（Anonymous View）功能，讓用戶在瀏覽各個網站時，不會揭示用戶身分。

Brave Search──其網絡瀏覽器以注重隱私最為知名，但其亦有一個搜尋器，其內部會儲存搜尋結果索引。

Swisscows──是另一個注重隱私的搜尋器，亦有利於家庭用戶，因當中有功能可以過濾掉不合適的內容。用戶可以就任何搜尋結果生成AI摘要，或是在匿名視窗中開啟網站預覽，查看它偵測到的追蹤器數量。

Kagi──沒有廣告的高級搜尋器，並承諾其搜尋能保護隱私。用戶還可以降低或提高某些網站的搜尋需求，甚至可以封鎖某些網站，從而自訂搜尋結果。

KTLA 同時指出了上述這些替代搜尋器的限制，就是其搜尋結果的精準度可能不如Google，而且許多搜尋結果並非個人化。然而，若用戶希望與大型科技公司保持多一點距離，這些搜尋器正朝這方向邁進。