沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

所有參加米蘭冬奧的3800名運動員，都獲贈由三星提供的限量版Galazy Z Flip 7，然有部分奧運健兒已將手機上網拍賣。（三星官網）

洛杉磯NBC 4電視台報導，2026年米蘭冬季奧運 會進入尾聲，部分選手將贊助商提供的專屬裝備放上eBay上販售。包括耐吉（Nike）、拉夫勞倫（Ralph Lauren）、Skims和三星 （Samsung）等品牌，其贈送給選手的限定裝備成轉售焦點，不僅在網上引發競標熱潮，此行為也引起道德爭議。

所有參加米蘭冬奧的3800名運動員，都獲贈一部由三星提供的限量版Galazy Z Flip 7。三星是奧林匹克與帕運會（Paralympic Games）官方合作夥伴。不過，部分美國代表隊（Team USA）選手在收到手機數日內，便將其放上eBay上拍賣，售價遠超過2500美元，賣家最終接受一個低於該金額的買家報價。

代表美國隊參加女子單板滑雪大跳台與坡面障礙技巧賽的選手諾曼（Hahna Norman），在抖音影片上，也透露自己考慮出售部分奧運裝備。收到大量留言後，她再次發布影片解釋出售的理由。她表示，「我認為人們普遍認為，只要入選奧運，就意味你是頂尖選手，收入一定豐厚」，但對大多數運動員來說並非如此。她澄清，雖然參加奧運，代表美國隊出賽是極大的光榮，但許多奧運選手經濟並不寬裕。

除了少數有大型贊助合約的明星選手外，多數運動員並沒有豐厚存款。此外，由於國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）第40條規則（Rule 40）限制，即使是具有影響力的運動員，在奧運期間發布提及奧運贊助內容也受限制，意味著他們最具價值的曝光時段反受更多侷限性。因此諾曼認為，出售一些可能閒置的多餘裝備，是從奧運經驗中得到額外收入的好方法。

她也不是唯一有此想法的運動員。在eBay上，一名位於紐約州普萊西德湖（Lake Placid）運動員正出售她的拉夫勞倫美國隊隊服（售價2500美元）、開幕式毛衣（1200美元）、夾克（3000美元）和靴子（1000美元）。買家被告知，最快要等到本月20日從米蘭回美後才能發貨。其他熱門商品還包括美國隊經典鷹圖案裙、官方奧運絨毛吉祥物與紀念徽章等。

在奧運會前，加拿大滑雪運動員布洛曼（Ted-Jan Bloemen）在臉書上出售2022年北京冬奧 裝備。她寫道「購買這套上屆冬季奧運的Lululemon裝備，支持我征戰2026年米蘭奧運。」

一些批評人士認為，運動員出售獲贈的裝備有違道德，但對大多數精英運動員來說，這是為了延續夢想。