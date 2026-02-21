我的頻道

創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」三刷開季刊封神

北加暴風雪後首場粉雪日大塞車 各雪場擠爆

谷愛凌的父親 是誰？

編譯陳盈霖／即時報導
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

The Sporting News報導，今年冬奧會再添兩枚銀牌，自由式滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）成了奧運自由式滑雪史上獎牌數最多的女運動員，然其國籍與家庭背景一直以來都是各界關注焦點，特別是2018年與2019年賽季後，她改代表中國出賽，更引發雙重國籍與政治敏感議題。目前就讀史丹福大學（Stanford Univ.）的她，隨著滑雪與模特兒事業發展，在中國已成體壇偶像。

外界對谷愛凌的父親幾乎一無所知。曾有報導指出，其父畢業於哈佛大學，但未獲證實。谷愛凌由母親與祖母撫養長大，父親並未參與她的生活。她稱自己是「混血孩子」（mixed kid），一般推測其父親可能是白人，但也未能證實。

谷愛凌的公民身分一直是熱議焦點。她出生於美國，父親為美國人。根據美國「血統主義」與「出生地主義」相關法律，她符合美國公民資格。母親來自中國，她也具備中國公民身分。目前她代表中國參賽，根據規定，國際奧林匹克委員會會要求其具備中國公民身分。身分爭議的焦點在於中國不承認雙重國籍，目前也無公開紀錄顯示谷愛凌曾放棄美國國籍。她對此總模糊回應，稱「我在美國時是美國人，在中國時是中國人。」

谷愛凌成長過程原本一直代表美國參賽，且曾是美國國家滑雪與單板滑雪隊成員，直到2018-2019年賽季後選擇代表中國參賽。她多次表示，轉換代表國家的原因，是希望替年輕的中國女孩樹立榜樣。她曾在時代雜誌專訪時表示，「美國已有足夠代表性，我喜歡打造屬於自己的舞台。」

儘管她的訪談中頗具理想性，但有明確證據顯示，谷愛凌曾直接從中國政府機構得到資金支持。也有不少人認為，她代表中國的決定恐並非完全出於個人選擇。

華爾街日報指出，谷愛凌與同樣出生於美國，卻代表中國出賽的花式滑冰選手朱易（Zhu Yi），過去三年合計獲得1400萬美元資金，款項來自北京體育局。這還未包含她成為中國女性體壇偶像後帶來的龐大商業收益。根據富比世（Forbes），谷愛凌2025年預估收入達2310萬美元，在所有運動員排名第四。根據CelebrityNetWorth，谷愛凌淨資產約5000萬美元，在歷屆奧運選手淨資產中並列第五。

現年22歲的谷愛凌出生於舊金山，大多時間在加州成長，有時暑假會去北京補習數學。目前讀史丹福大學，但因備戰奧運，2025-2026學年暫停學業專心訓練。她也能說流利的中、英文。

谷愛凌 奧運 史丹福大學

暴風雪後首場粉雪日各大雪場被擠爆 半小時車程開三小時還沒到

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

回應美國關稅 梅爾茨：歐盟將協商統一立場

冬奧／谷愛凌U型場地決賽 因降雪過多延至明日舉行

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美國奪金 中國獲銅

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

