南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點

2026年初為南加州帶來充沛雨量，外界開始期待今年是否會再現罕見的「超級花海」（Super Bloom）景象。圖為此前花海的美景。（記者啟鉻／攝影）

2025年末至2026年初雨季為南加州 帶來充沛雨量，外界開始期待今年是否會再現罕見的「超級花海」（Super Bloom）景象。所謂超級花海，是指大片沙漠野花在短時間內同時盛開，形成壯觀的自然奇觀。專家稱，超級花海形成如同精準配方，必須多種氣候條件同時到位，關鍵取決於氣溫與風勢。

據NBC4電視台報導。研究人員指出，目前南加 州沙漠地區已具備形成超級花海的基本條件，但能否成真，仍取決於氣溫與風勢是否配合。

索爾克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies）研究教授麥柯斯（Todd Michaels）表示，降雨只是第一步，氣溫過高或強風都可能影響花種發芽與生長。「目前看來，像波雷哥沙漠州立公園 （Anza-Borrego Desert State Park）的情況未必理想，也許高溫來得太早。」他指出，超級花海的形成如同精準配方，必須多種氣候條件同時到位。

麥柯斯表示，如果今年真的出現超級花海，時間點將落在2月下旬至3月下旬，而高海拔地區則可能延後至3月下旬至4月下旬。

相較之下，位於死亡谷（Death Valley）、屬於莫哈維沙漠（Mojave Desert）的一帶，或許更有機會迎來大規模花開。當地上一次壯觀的超級花海發生在2016年，至今已近十年。

南加州最近一次引發全州關注的超級花海，則是在2018年的艾辛諾湖（Lake Elsinore）地區。當年大批遊客湧入賞花，短時間內吸引數萬人潮，市政府不得不實施停車管制並安排接駁車，以紓解交通與安全壓力。

報導指出，隨著氣候條件逐漸明朗，未來幾周將成為觀察關鍵。專家提醒，即使出現大規模花開，民眾前往賞花時也應遵守規定，避免踐踏植被，共同維護這場難得的大自然盛宴。