ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走

爾灣訊
爾灣一家公司的三名女性員工在公司停車場內遭蒙面、身穿戰術裝備的聯邦人員拘捕。（截圖自谷歌街景）
爾灣一家公司的三名女性員工在公司停車場內遭蒙面、身穿戰術裝備的聯邦人員拘捕。（截圖自谷歌街景）

南加華人聚居的爾灣市（Irvine）一家公司，日前遭移民曁海關執法局（ICE）突襲。根據爾灣市政府公告，17日上午約8時30分，三女性員工在公司停車場遭蒙面、身穿戰術裝備的聯邦人員拘捕。隨著ICE近期加強在爾灣地區的活動，社區團體20日上午發起抗議行動。

根據橙縣紀事報報導，事件發生在Toledo Way 9700號的The Dots Corp印刷與行銷公司。該公司執行長Jeff Shattuck表示，當時載有三名員工的車輛駛入停車場，隨即被四輛貼有深色車窗的SUV包圍。其中一名執法人員透過車窗向車內人員出示一份據稱為逮捕令的文件，隨後三員工遭到拘留。

Shattuck指出，他曾詢問執法人員相關資訊，但對方僅表示持有某種形式的逮捕令，未提供更多說明。目前尚不清楚該文件是否為經法官簽署的司法逮捕令，或僅為行政逮捕令。依規定，行政逮捕令通常不允許執法人員在未經同意情況下進入私人住宅或車輛。

Shattuck表示，公司過去從未遇過聯邦執法機構在其場地拘捕員工的情況。為避免事態升高，他當場撥打911，希望警方到場確認這些蒙面人員的身分。他說，對方身上配有ICE的徽章。警方抵達後告知，雖然無法干預聯邦行動，但可協助確認其身分。

爾灣市府隨後發表聲明，市府致力營造安全且歡迎所有人居住、工作與學習的社區環境，「在涉及移民相關議題時，市府立場並未改變——無論居民的移民身分如何，爾灣市將持續為社區所有人提供優質服務。」

代表爾灣選區的聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）亦發表聲明，批評ICE近期在南加州及全國的執法行動缺乏透明度，侵蝕公眾信任。他指出，本次行動未事先通知地方執法單位，顯示聯邦單位在本區域的運作缺乏公開說明。

另一方面，全國草根組織50501（意指50場抗議、50州、1個運動）橙縣分會宣布，會於20日上午11時至下午1時，在Mercantile與Morse Avenue交界處、ICE新辦公室外舉行示威。該組織長期對川普政府的移民執法政策提出抗議。

截至2月19日，美國國土安全部與ICE尚未就三女性被拘一事及20日舉行的抗議活動作出回應。

爾灣 ICE 移民

