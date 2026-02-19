公民妻婚綠面談時ICE破門抓人 合法入境、無犯罪紀錄

公民老兵的妻子婚綠面試時，ICE破門抓人。（示意圖取自Unsplash.com）

一位美國海軍陸戰隊退伍老兵請求公眾援助，因為他的妻子最近在辦理綠卡 面談時，被移民 暨海關執法局（ICE ）逮捕，目前關押在亨德森拘留中心（Henderson Detention Center）。

據KLAS 8 News Now等媒體報導 ，拉斯維加斯居民、老兵Patrick Baja表示，妻子Diana Butnarciuc於2008年離開東歐國家摩爾多瓦（Moldova），來到美國尋求更好生活。她有兩個孩子，有工作，按時納稅。Baja認為，他作為海軍陸戰隊老兵，曾為國家效力，國家在這種情況下應該幫助他的家庭。他說妻子從未坐過牢，「現在的處境對她來說非常恐怖。」

這對夫婦的朋友們正竭盡全力想辦法，希望把Butnarciuc從ICE拘留中心解救出來。Baja表示，他在2020年提交一份I-130申請表（外籍親屬移民申請），這是獲得綠卡的先決條件。「我完全理解各項政策和規定，在整個過程中，我們嚴格遵守所有流程。」

報導指出，事發當天，Baja和妻子、以及律師在拉斯維加斯（Las Vegas）辦理綠卡面試，他們為此已等待五年之久。然而，情況突然發生轉變。Baja稱，面試開始五分鐘，ICE執法人員就衝進房間逮捕妻子Butnarciuc，「當時我們非常困惑，情緒也很激動。我們知道這種情況有可能發生。」

Baja的家人指出，儘管Butnarciuc於2008年抵達美國，隨後申請政治庇護，但移民法官2018年駁回她的庇護申請，並簽發遣返令。之後她與Baja結婚，這改變了她的移民身分。

移民律師Darren Heyman表示，他的當事人沒有任何犯罪紀錄，不明白ICE為何逮捕她。「她完全有資格獲得綠卡，合法入境，沒有任何犯罪記錄。我們只是希望她能像之前許多人一樣，得到同樣待遇。」Heyman認為，美國政府已經顛覆此前的移民規範，克拉克縣（Clark County）也不例外。「不幸的是，過去的做法如今已不再適用。」

律師希望能夠盡快保釋當事人Butnarciuc，讓她離開拘留中心，以便完成綠卡申請流程。一旦當事人拿到綠卡，律師將向法官申請撤銷驅逐令。截至目前，ICE尚未回覆媒體關於此案件的電子郵件。