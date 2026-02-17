五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

54歲加州遊客科爾（Stein Cole）深陷一場複雜的三角戀情，日前命喪異鄉。（示意圖由Chatgpt製作）

每日郵報報導，54歲加州 遊客科爾（Stein Cole）深陷一場複雜的三角戀情，當地時間大年初一（16日）在泰國 首都曼谷苦苦哀求比24歲泰國前女友邱（Nan Phawt Ar Cho）與其複合時，情勢失控演變成致命衝突，最終命喪異鄉。

根據鏡報（Mirror）報導，當時下午約4時30分左右，科爾正與邱交談，邱的現男友、26歲的烏（Saw Nay Lin Oo）及另外三名男子，於曼谷一間商店外攻擊科爾。據悉，在這場殘忍的襲擊中，這群人用金屬管和刀具，將科爾毆打致死。報導指出，當警方抵達現場後，發現科爾已倒在血泊中，身中五刀、雙腿骨折，警方將烏逮捕，現場還尋獲一把約十吋長的刀，與一根三呎長的金屬管。

其餘三名嫌犯，譚（Saw Kyaw Win Tun）、派（Saw Kyaw Htunt Paing）及邱的兄長廷烏（Thein Oo），被控共同傷害他人致死。其中一男子在毆打中遭刺傷，被送往附近醫院。

警方表示，科爾當天帶著一把菜刀出現在商店，引發衝突。邦默警區（Bangmod Police District）警官彭波（Colonel Sonchai Poonphol）指出，科爾「無法接受分手」，且持續跟蹤前女友。「事發當天，他曾亮出刀子，對嫌犯進行挑釁」彭波補充，嫌犯聲稱無意殺人，但現場情況混亂，最終失控。

警方並表示，科爾在案發前一晚曾酒醉出現在同一地區，且持刀威脅店員。事發商店老闆帕努瓦（Phanuwat）表示，他曾試圖勸阻眾人不要介入，但其中一人仍持金屬管衝向科爾，「儘管我警告他們，他們仍失去理智，結果害死一條人命。如果他們能冷靜點，這一切就不會發生。」

鄰居指出，科爾數月來獨自住在事發地對街的公寓。邱先前也住在同一棟大樓，但兩人分手後，疑似因科爾騷擾而搬離。鄰居還表示，曾多次聽到兩人激烈爭吵。彭波指出，邱的家人「不贊成她與這名美國男子交往」他透露科爾並無工作，且性格激進、情緒容易失控，酗酒嚴重。目前尚不清楚科爾何時搬到泰國，根據公開紀錄，他有兩名兒子、三名兄弟姐妹及母親。