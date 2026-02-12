華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

我的頻道

爾灣訊
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

一張看似普通的100美元鈔票，卻讓超市員工當場感到不適。南加州華人聚居的爾灣市一間超市，近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2員工在接觸後出現頭暈症狀並送醫檢查。事件引發居民關注，也讓警方高度重視。

根據NBC電視台的報導，事發地為爾灣一間Albertsons超市。爾灣市警局（Irvine PD）表示，2月7日，有2員工在蔬果區地面發現數張100美元鈔票，隨即撿起並交由經理處理。不久後，2人陸續感到頭暈與身體不適。

爾灣市警局發言人Ziggy Azarcon指出，爾灣消防局人員隨即到場評估，確認2人情況穩定，並未出現嚴重症狀，但基於安全考量自行前往醫院檢查。

進一步檢測發現，假鈔表面含有麻黃鹼（ephedrine）成分。根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資料，麻黃鹼為治療低血壓的藥物成分，但同時也可能被不法分子用作製造甲基安非他命的原料。

橙縣前檢察官、現律師事務所合夥人Bobby Taghavi指出，持有偽鈔本身已屬犯罪，若再刻意將鈔票摻入藥物成分，無論該藥物是否合法，只要意圖傷害他人，都可能面臨更嚴重的刑責。「這樣的行為具有潛在危險性，可能對無辜民眾造成傷害。」

更令人不安的是，本周稍早同一間超市再度接獲通報，有顧客在店外購物車內發現類似假鈔。警方已將所有鈔票送交犯罪實驗室進一步分析，以釐清來源與成分。

警方呼籲民眾提高警覺。Azarcon提醒，若在公共場所發現可疑物品，應避免直接觸碰，並立即通報警方處理。「若發現異常情況，請第一時間聯繫執法單位。」

Albertsons表示，正全力配合警方調查。警方目前尚未公布是否鎖定嫌疑人，案件仍在進一步偵辦中。

