我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

S媽傳請律師和具俊曄爭遺產 小S怒：造謠的人心思骯髒

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生

記者劉子為/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Crelli坦言，她並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第二次生命」。（取材自Instagram@frozenfiddlerose，攝影：Tracy Easton）
Crelli坦言，她並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第二次生命」。（取材自Instagram@frozenfiddlerose，攝影：Tracy Easton）

在8日剛落幕的超級盃中，波多黎各歌手壞痞兔（Bad Bunny）的中場秀成為全場焦點之一。舞台畫面中，一名亞裔面孔的小提琴樂手的自信演奏，也吸引了不少目光。她正是現居舊金山的職業小提琴家Rose Crelli。演出結束後，Crelli在社媒上分享自身成長故事，回顧自己從中國棄嬰，到登上全球矚目舞台的生命歷程。

超級盃中場秀後，Crelli在社媒上貼出一張於球場上拍攝的照片，身穿演出服、手持小提琴，並寫道：「我剛在超級盃中場秀與Bad Bunny一起演出……從中國的孤兒，到在阿拉斯加長大、沒有水電與網路的生活，再到今天站在這個舞台上，我真的哭了。」

根據Crelli向本報記者的分享，她出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。8個月大時，她被一個美國家庭收養，來到阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）生活。她曾回憶，自己的童年是在極為簡樸的環境中度過，一家人住在一間只有一個房間的小木屋裡，沒有自來水、沒有電，也沒有網路，家中還養著一對雪橇犬，過著典型的北方生活。

音樂的起點來自家庭日常。當哥哥開始學習小提琴時，年幼的Crelli也受到影響，跟著拿起琴弓。她笑說，自己是一個「很有競爭心的妹妹」，看到哥哥學琴，便直覺地想：「我也要學。」

然而，學琴之路並不容易。後來全家搬到育空地區（Yukon）的道森市（Dawson City），這是一個以淘金聞名、人口稀少的小鎮，當地甚至沒有小提琴老師。為了讓孩子能持續學習音樂，Crelli的母親每個月都會長途駕車，帶著兄妹前往最近有師資的城市上課。冬季時，若邊境因天候關閉，單趟往返甚至需要將近三天時間，繞道穿越阿拉斯加與育空之間的另一條邊界。

在家人支持和自己的努力下，Crelli後來接受正統音樂院與古典音樂訓練，取得四個音樂相關學位，逐步成為一名專業演奏家。她的演出足跡遍及多個國家，曾在義大利、奧地利、德國、法國、韓國、墨西哥、加拿大等地登台演出。

如今，Crelli定居於舊金山，是一名全職職業小提琴演奏家。她的Threads認證帳號顯示，過去曾與NFL、NBA、MLB等賽事合作，並與義大利男高音Andrea Bocelli同台演出。今年站上超級盃中場秀舞台，對她而言，不僅是一項職涯成就，也是一段人生歷程的縮影。

除職業演出外，Crelli亦持續投入公益行動。她曾策畫並演出多場慈善音樂會，為洛杉磯野火、土耳其地震及烏克蘭戰爭等人道危機募款，相關活動亦獲地方媒體報導。她曾表示，未來希望為被收養兒童舉辦公益演出，因自身的收養經歷對她而言具有深刻意義。

談及自己的身世，Crelli坦言，她並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第二次生命」。她形容，能夠被現在的家庭收養、在充滿支持的環境中成長，是一種幸運；而如今能透過音樂，靠著自己的努力建立理想中的生活，更讓她心懷感謝。

Crelli出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。8個月大時...
Crelli出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。8個月大時，她被美國阿拉斯加的一個家庭收養。（取材自Instagram@frozenfiddlerose）
從中國棄嬰到在超級盃中場秀，Rose Crelli在社媒上分享喜悅之情和自己的成...
從中國棄嬰到在超級盃中場秀，Rose Crelli在社媒上分享喜悅之情和自己的成長故事。（取材自Instagram@frozenfiddlerose）
Crelli曾於NBA金州勇士隊主場Chase Center進行中場獨奏演出。（...
Crelli曾於NBA金州勇士隊主場Chase Center進行中場獨奏演出。（取材自Instagram@frozenfiddlerose）

超級盃 義大利 舊金山

上一則

自種地瓜葉如何過冬？園藝達人支招解惑

延伸閱讀

超級盃「會跳舞的草」充滿喜感 臨演穿18公斤草皮裝、時薪18.7元

超級盃「會跳舞的草」充滿喜感 臨演穿18公斤草皮裝、時薪18.7元
超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王
超級盃／球迷裸上身鬧場 愛國者外接員變身「防守組」攔人

超級盃／球迷裸上身鬧場 愛國者外接員變身「防守組」攔人
超級盃／愛國者「後布雷迪時代」從未封王 四分衛忍淚認輸

超級盃／愛國者「後布雷迪時代」從未封王 四分衛忍淚認輸
超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人
超級盃開打 諾和諾德、禮來「減重藥」廣告拚場

超級盃開打 諾和諾德、禮來「減重藥」廣告拚場

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP