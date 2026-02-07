我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔單口喜劇演員梁嬌穎（藝名Jiaoying Summers）近期遭遇大規模網路霸凌。路透社
華裔單口喜劇演員梁嬌穎（藝名Jiaoying Summers）近期遭遇大規模網路霸凌。路透社

CBS電視台報導，位於好萊塢，由華裔單口喜劇演員梁嬌穎（藝名Jiaoying Summers）創辦的「好萊塢喜劇俱樂部」（The Hollywood Comedy Club），近日在幾位頗具人氣的網紅光顧後，捲入大規模網路霸凌風暴，不僅梁嬌穎遭死亡威脅，俱樂部的谷歌評價短時間內收到數百則「一星負評」，重創她苦心經營多年的事業。這起事件也凸顯所謂「網路意見領袖」對小商家巨大影響力。

這場風波始於卡洛格拉斯三姊妹（Kalogeras sisters）光顧俱樂部舉辦的開放麥之夜（open-mic night），她們在YouTube擁有近750萬粉絲。梁嬌穎說，當晚因時間有限，工作人員告知他們無法三人都上台演出時，三姐妹相當不滿。梁嬌穎還指責她們在其他喜劇演員表演時不停說話，不尊重他人，「大家都很生氣」。

事後，卡洛格拉斯姊妹在YouTube頻道發布的影片中，稱她們在俱樂部遭到不當對待。其中一人說：「他們真的都很沒禮貌，對我們很粗魯。」儘管影片中並未明確呼籲粉絲報復該俱樂部，但梁嬌穎說，該頻道支持者數小時內湧入她的店家頁面，留下大量一星負評，「先是100則，當晚增加至700多則一星負評」。根據梁嬌穎說法，俱樂部在谷歌上的評分，從原本4.5顆星，驟降至1.6顆星。

「我哭了，這家俱樂部就像我的孩子。」她說：「剛來美國時我一無所有，現在這一切都是靠我雙手建立的。」更令她不安的，是接踵而來的威脅。「內容大多是『去死吧，去自殺吧』，還有人罵我噁心、醜陋。」CBS電視台聯繫卡洛格拉斯姊妹，對方透過電郵回應，「她們否認相關說法，並將透過適當管道回應」。聲明中也強調，姊妹三人「不認同任何形式霸凌、騷擾或威脅行為。」

危機公關專家、Red Banyan創辦人尼爾曼（Evan Nierman）指出，隨著網紅與追隨者之間建立強烈的情感連結，類似事件愈來愈頻繁。「當這些網紅不論明示或暗示地『動員』，後果可能極具毀滅性。」

身為單口喜劇演員，梁嬌穎本人也擁有大量社群媒體追蹤者。根據維基百科資料，1990年出生於中國河南省林州市的她，從小經常去母親和表兄弟經營的錄影帶出租店看電影，一直有演員夢。18歲來到美國後，拿到肯塔基大學經濟系學士，輔修戲劇。畢業後搬到洛杉磯，2015年簽約好萊塢經紀人Vincent Cirrincione開始演藝生涯，演出Hollywood Diversity、The Scarlet Thorn等電影。

警匪劇「叛逆者」（Rebel）試鏡時，執行製片人建議梁嬌穎嘗試單口喜劇，她於2019年開始參加第一次開放麥之夜，2020年起在抖音（TikTlk）上發布影片，累計播放量超過10億次，擁有超百萬粉絲。2022年，梁嬌穎在NBC Peacock的Comedy InvAsian系列節目中推出喜劇特輯，2023年在阿波羅戲劇院擔任壓軸嘉賓。

上述事件發生後，梁嬌穎隨即在網路上發布影片回應，聘請律師寄出存證信函，要求卡洛格拉斯姊妹移除影片且公開道歉。「感謝上帝，我有數百萬追蹤者，至少我能發聲。」她認為，若類似情況發生在沒有公眾平台的商家，後果恐更加嚴重。

由華裔演員梁嬌穎經營的喜劇俱樂部近日遭負面攻擊。（谷歌街景地圖截圖）
由華裔演員梁嬌穎經營的喜劇俱樂部近日遭負面攻擊。（谷歌街景地圖截圖）

單口喜劇 好萊塢 谷歌

上一則

施冰娥慶110歲生日 全美子孫五代來洛分享人瑞福氣

延伸閱讀

「沙丁魚斷食」暴紅 專家：飲食需均衡

「沙丁魚斷食」暴紅 專家：飲食需均衡
「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權

「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權
紐約吃霸王餐台灣網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

紐約吃霸王餐台灣網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期
不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略

不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略
江鑄久追憶「棋聖」聶衛平：當年聯手打敗日本

江鑄久追憶「棋聖」聶衛平：當年聯手打敗日本
「開箱彰化白宮」…議長1原因合作網紅 遭疑斷胞姊縣長路

「開箱彰化白宮」…議長1原因合作網紅 遭疑斷胞姊縣長路

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣