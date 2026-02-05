我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

奧克拉荷馬市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
這些非法所得的大麻被發現後，執法人員將其裝車運走。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
這些非法所得的大麻被發現後，執法人員將其裝車運走。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

一項針對高度組織化非法大麻犯罪集團的全國性掃蕩行動，已有20人被捕，其中包括本案的總策畫、華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）。檢方表示，他的非法大麻犯罪涉案金額高達15億美元。該組織的涉案人員中，也有人在加州和中國。

奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長卓蒙德（Gentner Drummond）在5日的記者會上表示，此次調查名為「鈍力行動」（Operation Blunt Force），鎖定由陳郝彤領導的犯罪組織，該集團涉嫌在包括奧克拉荷馬州在內的多個州經營價值15億美元的詐欺性醫用大麻許可計畫。

這次全國性行動，動員了27個執法機構。陳郝彤本人也在此次行動中被捕。卓蒙德表示：「我們逮捕了陳郝彤，這名毒梟策畫了一個中國跨國犯罪組織，在奧克拉荷馬、紐約、內華達和德州進行非法毒品活動。」

卓蒙德指出，該犯罪集團「涉超過15億美元的非法黑市大麻交易、洗錢及其他有組織犯罪活動。」

華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）在本次執法行動中被捕。（取自...
華人大毒梟陳郝彤（Hao Tong Chen，音譯）在本次執法行動中被捕。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

根據檢察長的說法，陳郝彤利用「人頭持股」（straw ownership），非法取得奧克拉荷馬大麻管理局的許可。他解釋：「這些人頭持有人收取報酬，將身分借給詐欺性的種植申請，以規避奧克拉荷馬州的居住要求，並隱瞞實際收益所有權。」

一旦取得許可，該組織便以工業規模運作，將大麻轉流至奧克拉荷馬州內外的黑市。卓蒙德強調，這不僅僅是大麻犯罪：「還涉及洗錢、大規模共謀及其他敲詐勒索活動。」

在調查過程中發現的非法大麻。（奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）
在調查過程中發現的非法大麻。（奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

2025年11月，一個跨縣大陪審團對本案提出18項起訴。隨後在2026年1月19日及30日，共有19人被捕，其中7人在奧克拉荷馬州落網。

卓蒙德表示，此次行動是其持續打擊奧克拉荷馬州非法大麻運營的一部分。一份州檢察長辦公室的新聞稿指出，陳郝彤在2021年至2025年間在奧克拉荷馬州進行醫用大麻執照騙局。執法部門調查期間進行50多次搜查，繳獲12枝武器，將涉案的其中4人遞解出境。

「鈍力行動」包含多個執法部門。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室...
「鈍力行動」包含多個執法部門。（取自奧克拉荷馬州（Oklahoma）檢察長辦公室）

奧克拉荷馬州 大麻 加州

上一則

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

延伸閱讀

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑
共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻

共和黨南卡州眾議員梅絲被爆料虐待部屬、酗酒、濫用大麻
騙貸50萬元非法種大麻 2華男認罪

騙貸50萬元非法種大麻 2華男認罪
騙貸50萬元在緬因州非法經營大麻種植場 紐約2華男認罪

騙貸50萬元在緬因州非法經營大麻種植場 紐約2華男認罪
插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封

插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封
史島菸店 搜出超過17磅非法大麻、致幻蘑菇

史島菸店 搜出超過17磅非法大麻、致幻蘑菇

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍