瓦德茲1.15億美元加盟底特律 最強左投先發組合成形

美國職棒大聯盟重磅消息，明星左投法蘭博·瓦德茲（Framber Valdez）終結漫長自由市場等待，正式與 底特律老虎達成一紙重磅合約，簽約內容為三年總值1.15億美元的合約，年均價值（AAV）約3,833萬美元，成為大聯盟歷史上年均薪資最高的左投手之一，並且刷新西裔 投手合約紀錄。

瓦德茲今年32歲，自2018年在休士頓太空人 出道後，已在大聯盟站穩先發輪值多年，累積穩定且高水準的表現。他在2025賽季繳出3.66防禦率（ERA）、192局以上的穩定先發成績，雖然被視為他生涯中較不理想的一年，但整體表現仍屬聯盟頂級先發投手。

這份三年合約中還包括合約兩年後的選擇權（opt-out），讓瓦德茲未來可依市場狀況重新評估自己的身價。此外，這筆合約也讓老虎隊在新賽季的投手陣容增添一位即戰力強投，與同樣具頂尖能力的賽揚左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal） 聯手形成最強大的左投先發組合。

談到瓦德茲的球風，他以伸卡球與曲球組合著稱，兩個頂尖且帶有向下位移的球種能製造大量內野滾地球，使對手難以造成長打威脅；同時他的被打擊球的平均初速偏低、控制能力穩定，讓他在防守支援良好的情況下極具競爭力；再加上底特律老虎主場康美利加球場（Comerica Park）深遠的外野腹地（最遠達420呎）極有利於投手，對於不易被打成飛球的瓦德茲來說是如虎添翼。這種獨特投球風格加上高滾地球率，是他能在大聯盟層級長期站穩先發位置的重要關鍵。

老虎隊原本在2025賽季於季後賽 展現一定野心，可惜在分區系列賽關鍵延長賽敗給了西雅圖水手遭到淘汰；這次簽下瓦德茲顯示球隊企圖在2026年賽季再度衝擊競爭行列，並希望在季後賽走得更遠。對於球迷來說，這筆簽約除了增強投手深度，也成為球隊未來能否突破競爭激烈的美聯中區的一大利多。

值得一提的是，瓦德茲在自由市場上雖被多隊關注，但一直等待到了2月才達成了簽約，除了身為今年自由市場上最強左投先發要價肯定不斐外，多數球評認為其去年場上的一個小動作使得許多球隊卻步。去年季末一場紐約洋基作客休士頓太空人的比賽，瓦德茲滿壘時一顆紅中伸卡球被打者逮中，越過左外野大牆形成一支滿貫砲，比分瞬間逆轉，場上的瓦德茲疑似因不滿捕手薩拉札（Cesar Salazar）的配球使其大量失分，於下一打席中在捕手配了變化球的情況下故意投了一顆直球，猝不及防的薩拉札被這顆高達93英里的直球砸中，投手丘上的瓦德茲甚至是轉過身不聞不問，挾怨報復的情緒寫在臉上；賽後捕手於訪問中雖為其緩頰，但休息室毒瘤的標籤於那時已經貼在了瓦德茲的身上。

整體而言，雖然因為一些風波讓瓦德茲的簽約拖了些許時間，但終究還是簽下了刷新紀錄的鉅額合約，也讓老虎隊在新球季開始之前便打出震撼彈，為球隊後續季賽與季後賽的戰略鋪陳奠定強勢基礎。