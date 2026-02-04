ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

警方表示，三名男子因涉嫌在橙縣及一些地區實施「分散注意力式」竊盜行動，於4日被逮捕。據了解，目前至少有10餘名受害者。（示意圖取自pexels）

南加橙縣 警方表示，三名男子因涉嫌在橙縣、聖伯納汀諾縣、洛杉磯 縣等一些地區實施「分散注意力式」竊盜行動，於近日被逮捕。據了解，目前至少有10餘名受害者。

據The Press-Enterprise報導，橙縣警局於2025年11月22日起開始調查該案，一名66歲受害者報案，稱在橙縣北部Villa Park，Santiago大道（Santiago Blvd.）1700號街區一家銀行使用ATM時，發現提款卡遭盜用。

根據橙縣警局新聞稿，11月18日，受害者在使用ATM時，一名嫌犯在旁邊看他輸入PIN碼。當受害者完成交易，提款卡仍插在機器內時，另一名嫌犯故意將鈔票掉落在受害者腳邊，誘使受害者彎腰撿拾。就在受害者分心之際，第二名嫌犯趁機將受害者的ATM卡調包成另一張假卡。「之後，嫌犯利用受害者ATM卡與PIN碼消費並提領現金。」

這起案件成為調查人員破案的突破口。橙縣警局發言人麥坎恩（Gerard McCann）表示：「正是因為這起案件，我們得以聯繫周邊轄區並發現類似作案手法。」

據報導，銀行監控畫面幫助調查人員鎖定一輛灰色SUV，這輛車被認為與案件有關。在警方數周的調查後，發現了遍布加州 的分散注意力式竊盜模式。

警方指出，三人涉嫌的這類分心竊盜行為，往往「事前經過反覆演練，且非常具有迷惑性」，民眾務必提高警覺。橙縣警局表示，分心竊盜不僅限於ATM交易，歹徒也可能在超市或零售商店排隊時，試圖竊取受害者PIN碼。在這些情況下，嫌犯通常會尾隨受害者至停車場，利用「故意掉落現金，堅稱鈔票屬於受害者」等方式分散受害者注意力，趁機盜走受害者金融卡，並在受害者尚未察覺卡片失竊前，多次提走存款。

1月6日，橙縣警局調查人員逮捕了三名羅馬尼亞籍男子，涉嫌多項重罪，包括重大竊盜、身分盜用和偽造文件。調查人員確認這些嫌犯涉及橙縣、聖伯納汀諾縣、洛杉磯縣、舊金山和沙加緬度（Sacramento）的多起「分散注意力式」竊盜案件。

其中兩名嫌疑人以4萬美元保釋獲釋，第三名截至2月4日仍被拘留。

橙縣警局發言人麥坎恩表示，「分散注意力式」竊盜案件在橙縣日益增加，「這是過去三年來我們一直看到的常見問題之一。」

警方呼籲，若有人懷疑可能成為分散注意力式竊盜的受害者，請撥打714-647-7000聯繫警方。同時建議ATM使用者在操作時遮住密碼鍵盤，並避免與陌生人交談。