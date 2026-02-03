我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股

美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行

豪宅改民宿8華人被抓 有未成年 恐涉人口販賣、欺詐

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2日淩晨，聯邦探員突擊一戶華人「家庭旅館」。（記者邵敏／攝影）
2日淩晨，聯邦探員突擊一戶華人「家庭旅館」。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市一處「家庭旅館」，2日多華人被抓。綜合多方信息，案情複雜，其中有人涉嫌人口販賣、欺詐等犯罪行為，被抓人員中還包括一名未成年人。截至發稿前，移民監系統最新信息顯示，ICE拘留所已出現被抓之人名字。

（視頻來源：記者邵敏）

事發在2日淩晨，聯邦探員突擊當地一戶家庭旅館，共帶走八人。蒙市市長楊安立向本報指出，這起執法行動由國土安全調查局（HSI）指導， 並非單純的無證移民抓捕，「HSI當時正在執行一項與人口販賣有關的逮捕令」。

涉案的家庭旅館位North Rural Drive 600號街區，距離Mark Keppel高中僅幾步之遙。這裡是安靜的住宅區，居民以華人為主。記者走訪現場，房子看上去很新，不像附近一些由舊公寓改建的民宿。房地產平台Zillow信息顯示，這是一幢兩層樓的獨立屋，市場價值約118萬美元，四臥三浴。

屋門緊閉，記者敲門問人應答。門口張貼社區公共安全組織「港區和平巡邏隊」（Harbor Area Peace Patrol）的告示，上面中文詳細顯示，如果親友被ICE拘留，具體該採取怎樣的求助步驟，門口地上散落相同告示、以及幾雙鞋子、舊微波爐等家具。樓下車庫前面的地上，還有執法人員留下的黃色封鎖帶。

附近華人居民大多婉拒記者採訪，一位不願具名的鄰居表示，2日事發當天上午，他還在睡覺，沒有聽到外面傳來的聲響，之後聽說住在這幢房子的人已被逮捕，「一鍋端，裡面的人全都被帶走。」鄰居表示，涉案房子的房東是華人，家庭旅館內住的也都是華人，年輕人居多，三、四十歲左右。「我平時很少與他們交流，雖是鄰居，但很陌生，大家互不相干。」

目擊者拍攝的現場視頻、照片顯示，抓捕當天，執法人員進進出出，院子裡聚集很多人，他們身著睡衣，像是剛從睡夢中被叫醒。畫面中可見身穿「HSI」字樣制服的執法人員，附近街道停著多輛執法車，但車外觀未見明顯執法標識。人們一個個被帶出院子，並帶入車內。

知情者透露消息，此次抓捕行動疑似有人舉報，因為住在家庭旅館的某人涉詐騙等重罪，且正在逃亡，此人是抓捕重要對象；也有知情者指出，有一名被抓之人曾與他人發生爭執，並在警局關押過，有案底。鄰居質疑，如果住在家庭旅館的租客涉嫌犯罪，應由當地警察抓捕，為何聯邦特工執法？據悉，家庭旅館內居住的其他租客，大多從事餐飲、倉庫、建築等工作，因為沒有合法身分，此次也被牽連帶走，「現在家屬到處找人。」被抓的八人中，包括一名未成年女孩。

全美移民事務所負責人一凡表示，事發當天至今，已接到多名當事人親友的求助電話，有人專程從外地趕到洛杉磯，尋找被抓走的家人。最新消息指出，被抓捕的八人當中，有人的名字已出現在移民監系統中，目前被關在聖伯納汀諾縣亞德蘭多拘留中心（Adelanto Detention Center），人員狀態明確顯示，處於ICE羈押中。

2日的聯邦特工突襲事件，引起聖蓋博谷華人社區恐慌。蒙市政府表示，當地警局並未參與此次行動。人們猜測，聯邦特工接下來的重點目標，是否會針對當地華人社區？有人建議，「住在其他家庭旅館的無證移民，應抓緊機會趕緊搬走。」

被國土安全部突襲的房屋的門上張貼中文告示，如親友被ICE拘留，該如何求助。（記者...
被國土安全部突襲的房屋的門上張貼中文告示，如親友被ICE拘留，該如何求助。（記者邵敏／攝影）
這是一幢由百萬民宅改建的「家庭旅館」。（記者邵敏／攝影）
這是一幢由百萬民宅改建的「家庭旅館」。（記者邵敏／攝影）
現場地上有執法人員留下的黃色封鎖帶。（記者邵敏／攝影）
現場地上有執法人員留下的黃色封鎖帶。（記者邵敏／攝影）
蒙特利公園市「家庭旅館」2日多名華人被抓。（記者邵敏／攝影）
蒙特利公園市「家庭旅館」2日多名華人被抓。（記者邵敏／攝影）
事發地址距離Mark Keppel高中僅幾步之遙。（記者邵敏／攝影）
事發地址距離Mark Keppel高中僅幾步之遙。（記者邵敏／攝影）
很多租客在睡夢中被聯邦特工帶走。（記者邵敏／攝影）
很多租客在睡夢中被聯邦特工帶走。（記者邵敏／攝影）

華人 移民 ICE

上一則

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

延伸閱讀

ICE凌晨突襲蒙市家庭旅館 多華人被帶走 去向仍不明

ICE凌晨突襲蒙市家庭旅館 多華人被帶走 去向仍不明
南加華人風雪中翻車報警求助 回答「3問題」後被警察移交ICE

南加華人風雪中翻車報警求助 回答「3問題」後被警察移交ICE
新州建ICE影像庫 州長鼓勵民眾多拍攝

新州建ICE影像庫 州長鼓勵民眾多拍攝
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE