豪宅改民宿8華人被抓 有未成年 恐涉人口販賣、欺詐

2日淩晨，聯邦探員突擊一戶華人「家庭旅館」。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市一處「家庭旅館」，2日多華人 被抓。綜合多方信息，案情複雜，其中有人涉嫌人口販賣、欺詐等犯罪行為，被抓人員中還包括一名未成年人。截至發稿前，移民 監系統最新信息顯示，ICE 拘留所已出現被抓之人名字。

（視頻來源：記者邵敏）

事發在2日淩晨，聯邦探員突擊當地一戶家庭旅館，共帶走八人。蒙市市長楊安立向本報指出，這起執法行動由國土安全調查局（HSI）指導， 並非單純的無證移民抓捕，「HSI當時正在執行一項與人口販賣有關的逮捕令」。

涉案的家庭旅館位North Rural Drive 600號街區，距離Mark Keppel高中僅幾步之遙。這裡是安靜的住宅區，居民以華人為主。記者走訪現場，房子看上去很新，不像附近一些由舊公寓改建的民宿。房地產平台Zillow信息顯示，這是一幢兩層樓的獨立屋，市場價值約118萬美元，四臥三浴。

屋門緊閉，記者敲門問人應答。門口張貼社區公共安全組織「港區和平巡邏隊」（Harbor Area Peace Patrol）的告示，上面中文詳細顯示，如果親友被ICE拘留，具體該採取怎樣的求助步驟，門口地上散落相同告示、以及幾雙鞋子、舊微波爐等家具。樓下車庫前面的地上，還有執法人員留下的黃色封鎖帶。

附近華人居民大多婉拒記者採訪，一位不願具名的鄰居表示，2日事發當天上午，他還在睡覺，沒有聽到外面傳來的聲響，之後聽說住在這幢房子的人已被逮捕，「一鍋端，裡面的人全都被帶走。」鄰居表示，涉案房子的房東是華人，家庭旅館內住的也都是華人，年輕人居多，三、四十歲左右。「我平時很少與他們交流，雖是鄰居，但很陌生，大家互不相干。」

目擊者拍攝的現場視頻、照片顯示，抓捕當天，執法人員進進出出，院子裡聚集很多人，他們身著睡衣，像是剛從睡夢中被叫醒。畫面中可見身穿「HSI」字樣制服的執法人員，附近街道停著多輛執法車，但車外觀未見明顯執法標識。人們一個個被帶出院子，並帶入車內。

知情者透露消息，此次抓捕行動疑似有人舉報，因為住在家庭旅館的某人涉詐騙等重罪，且正在逃亡，此人是抓捕重要對象；也有知情者指出，有一名被抓之人曾與他人發生爭執，並在警局關押過，有案底。鄰居質疑，如果住在家庭旅館的租客涉嫌犯罪，應由當地警察抓捕，為何聯邦特工執法？據悉，家庭旅館內居住的其他租客，大多從事餐飲、倉庫、建築等工作，因為沒有合法身分，此次也被牽連帶走，「現在家屬到處找人。」被抓的八人中，包括一名未成年女孩。

全美移民事務所負責人一凡表示，事發當天至今，已接到多名當事人親友的求助電話，有人專程從外地趕到洛杉磯，尋找被抓走的家人。最新消息指出，被抓捕的八人當中，有人的名字已出現在移民監系統中，目前被關在聖伯納汀諾縣亞德蘭多拘留中心（Adelanto Detention Center），人員狀態明確顯示，處於ICE羈押中。