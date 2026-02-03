警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

我的頻道

【納許維爾訊】
警方逮捕按摩院內的工作人員：陳琳（Lin Chen，音譯）。（納許維爾大都會警局）
根據田納西州納許維爾大都會警局（Metro Nashville Police Department）近日公布的消息，警方通過釣魚執法，掃蕩一家表面經營按摩生意，實為賣淫據點的場所，並抓捕兩名華人。臥底探員暗訪時，對方表示可以進行按摩和性服務，一次300美元。

根據警局的新聞稿，警方在接獲民眾舉報及投訴後，派出臥底探員前往3221 Nolensville Pike的一家名為「66 Spa」的按摩店。臥底探員在店內被報價300美元一次的按摩及性服務。警方隨即逮捕店內50歲的工作人員陳琳（Lin Chen，音譯），她以賣淫及冒充持照專業人士（按摩師）被捕。警方在這家店內發現沒用過的以及用過的避孕套。

警方同時在其他地點逮捕這家按摩院的老闆，59歲陳晶（Jing Chen，音譯），她涉嫌「運營賣淫（promote prostitution）」的重罪。她有按摩院的鑰匙以及手機，她用該手機代表「66 Spa」接聽電話。納許維爾大都會警局同時搜查陳晶位於Valeria大街的住處。

納許維爾大都會警局表示，陳晶去年10月曾因冒充持照專業人員（重罪）被判處一年緩刑。該案與她在南納許維爾經營的另一家水療中心的賣淫調查相關。作為緩刑條件之一，陳晶不得經營按摩業務。去年案件中的「運營賣淫」指控，作為她對冒充持照專業人員認罪協商的一部分而撤銷。

本次調查由納許維爾大都會警察局的專門調查部門與特殊被害人部門主導。

根據涉案的「66 Spa」在Yelp上的信息顯示，該店營業時間為上午8時至晚11時。店家未上傳該店任何照片，僅有一人平分，打分1顆星（滿分為5顆星）。這位顧客在該店的Yelp頁面評論：「這是我在亞洲按摩院遇到的最糟糕經歷。我再也不會來這裡。按摩師根本不知道她該怎麼做...就像她是第一次給人按摩一樣。」

按摩院所在的街道。（谷歌地圖截圖）
警方抓捕了按摩院的老闆：59歲的陳晶（Jing Chen，音譯）。（納許維爾大都...
