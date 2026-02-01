華人創辦知名戒毒所 背後卻是毒販 稱因「需要錢」

40歲的Yeng Moua面臨重罪指控。（Ramsey County警察局）

一對來自明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）的華人 夫婦，涉嫌墨西哥 販毒集團的重大毒品案件。夫妻倆是當地社區知名人士，創辦一家面向亞裔社區的非營利戒毒機構，如今兩人均面臨重罪指控。據悉，當事人稱「自己需要錢」，每次運送毒品，可獲得1000美元報酬。

據明州 藍夕縣（Ramsey county）地區法院的刑事訴狀，37歲的楊慕亞（Xianna Moua Yang，音譯）和40歲的丈夫楊永（Yeng Moua，音譯）已被正式起訴，被控將毒品運入明尼阿波利斯（Minneapolis）、聖保羅雙子城市街頭。

訴狀指出，1月8日，警方監控到楊慕亞和楊永夫婦，駕車前往明尼亞波利斯一家酒店。一名拉丁裔男子從酒店出來，拖著一個黑色行李箱到他們車旁，並放入後座。隨後，夫妻倆駕車離開。

此前，執法部門已對一個名為DTO的墨西哥跨國販毒團夥調查數月。就在監控楊慕亞夫婦的同一天，警方發現兩名DTO「跑腿」人員，在同家酒店與同一名拉丁裔男子接觸，並帶走一個行李箱。執法部門確認這兩名「跑腿」，負責代表該犯罪團夥運送毒品，他們後被發現攜帶72磅毒品，經檢測為冰毒。

警方8日跟蹤楊慕亞夫婦的車駛向聖保羅東區，之後攔下車輛。當警察詢問楊永身上是否有毒品或槍枝時，楊永回答「不知道」，稱自己要去「幫助別人」，並稱剛結束因「持有管制藥物和槍支」被判的緩刑，夫妻倆正在康復中。楊永後來告訴警員，他不知道車上有任何非法物品，自己只是「幫助別人搬運東西，但沒有檢查是什麽」。楊慕亞告訴警員，車上的「東西」是她的，與丈夫無關。

根據指控，警察在車內黑色垃圾袋中發現42磅（約19公斤）毒品，經檢測為冰毒。該垃圾袋已被撕開，包裝與「跑腿」人員攜帶的毒品完全相同。楊慕亞和她丈夫因涉嫌持有毒品被捕。

起訴書顯示，楊慕亞向警方承認，曾為一名綽號為Layo的拉丁裔男子運送過兩次毒品。她告訴警方，自己需要錢，「並且知道做錯了，因為她是一名戒毒輔導員，也是一名已經戒毒的吸毒者。」楊慕亞指出，Layo通過墨西哥電話號碼聯絡她，告知取貨和送貨地點，每次運送毒品，楊慕亞都能獲得1000美元報酬。

據指控，楊慕亞在酒店進行毒品交易前曾告訴丈夫，他們是去領取捐贈給無家可歸者的物資，當楊永看到所謂的「捐贈物」是毒品時非常憤怒，兩人隨後發生爭執。期間，楊永開車時，楊慕亞爬到後座，將行李箱中的毒品取出並裝入黑色垃圾袋。

法院記錄顯示，楊慕亞現面臨持有50克以上可卡因或冰毒，以及90天內銷售17克以上毒品兩項一級重罪指控。楊永則被控一級銷售罪或教唆銷售罪。兩人目前均被羈押，保釋金各為15萬美元。法院記錄顯示，夫妻倆下次出庭時間為3月4日。