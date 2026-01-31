加州99號公路爆連環車禍 59車追撞釀10傷

我的頻道

編譯廖宜怡╱即時報導
事故現場照片顯示，多輛汽車被撞到解體，卡在大卡車之間。（杜拉瑞縣消防局提供）
事故現場照片顯示，多輛汽車被撞到解體，卡在大卡車之間。（杜拉瑞縣消防局提供）

加州中部地區31日發生高路59車連環追撞事故，至少十人受傷，導致公路關閉數小時。加州公路巡警局（CHP）初步判斷，濃霧是造成這起重大事故的主因；估計事發時，當地道路能見度僅100呎到200呎。而且這不是事發路段首次因濃霧惹禍，此前亦曾發生數十車輛的追撞事故。

加州公路巡警局表示，這起連環追撞事故發生於31日上午約8時15分，地點位於中谷佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield）之間的杜拉瑞縣（Tulare County）99號公路。當局稱，事故發生地的北向與南向車道，均發生事故。

事故中無人死亡，但造成十人受傷，其中一人傷勢較重，額頭有撕裂傷，其餘傷者則受到輕傷或感覺疼痛，皆已送往附近醫院接受治療。

公路巡警局表示，這起事故共波及59部車輛，修正了縣府官員先前估計的150輛。杜拉瑞縣消防官員表示，事故發生後，99號公路南北雙向車道關閉了數小時，在緊急事務人員清理完現場後才重新開放。

當局表示，濃霧是造成這起重大事故的主因，估計事發時道路能見度僅100呎到200呎，雙向車道都發生了追撞。

事故現場照片顯示，多輛汽車被撞到解體，卡在大卡車之間，車道上滿是碎片，緊急救援人員在濃霧中穿梭救人，交通完全停滯。

杜拉瑞縣官員呼籲駕駛人，高速公路上若出現濃霧，不要只依賴設定為自動開啟的大燈，因為在光線較弱的白天，除非手動開啟，否則設定為自動開啟的大燈和尾燈，可能不會亮。除此之外，在低能見度時減速慢行，也是避免事故的重要方式；而在這起連環追撞事故中，當局研判有車輛以不安全車速行駛，也是主因之一。

公路巡警局指出，在關閉超過六小時後，在下午2時30分，發生事故的高速路已恢復通車。

這並非該路段首次因大霧釀成嚴重車禍。The Fresno Bee報導，不久前的1月11日，當地就曾因大霧發生一死的嚴重交通事故，而該事故造成17車連環撞。在更早的1990年，該路段有五人因大霧天車禍喪命，這起事故有超過40車連環撞擊。

加州中部99號公路因濃霧導致59輛車連環追撞。（加州公路巡警局提供）
加州中部99號公路因濃霧導致59輛車連環追撞。（加州公路巡警局提供）

