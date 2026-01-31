中文寫「不要吃」加州知名海灘警告釣客 這些魚太髒

我的頻道

編譯陳盈霖╱即時報導
聖塔蒙尼卡碼頭是知名旅遊勝地，吸引大量人流。（美聯社）
聖塔蒙尼卡碼頭是知名旅遊勝地，吸引大量人流。（美聯社）

紐約郵報報導，長期遭受鳥類糞便、有毒海藻與有害化學物質影響，聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）與周邊海域汙染嚴重，成為加州最骯髒海灘度假地之一。現場不僅設置「禁止游泳」告示牌，在「禁止食用魚類」警告牌中，還特別標註中文魚名，及「不要吃」字樣。然部分遊客無視警告，或不知情地在充滿細菌的海水游泳、釣魚，引發衛生疑慮。

根據海灘監測組織「治癒海灣」（Heal the Bay），這處享譽盛名的遊樂景點周邊海域，因水中大腸桿菌（E. coli）和腸球菌（Enterococcus）含量過高，被評為「F」級。相關單位也警告釣客，由於該海域的魚群含有毒化學物質，「切勿食用」。

據悉，聖塔蒙尼卡碼頭在2025年，便被治癒海灣評選「海灘黑名單」（Beach Bummers）第二名。附近的雨水排放口，將洛杉磯的污穢物沖刷入海；不過真正的「罪魁禍首」，是成群湧向這個觀光勝地尋找築巢地點的海鳥。牠們在海面與周邊留下大量惡臭的排泄物。儘管相關單位已在碼頭下方加裝防護網，且在支柱上設立防棲息鋼絲以驅趕鴿子與海鷗，但是效果甚微。

加州環境衛生辦公室（California Office of Environmental Health）呼籲釣客避免在該海域食用某些魚類，因牠們體內汞與多氯聯苯（PCBs）含量過高，這些工業化學物質與發育問題、癌症及多種疾病有關。

19歲釣客強森（Neil Johnson）表示，他喜歡從亞利桑那州來到聖塔蒙尼卡釣魚，但只會「釣後放生」。「很多時候你把魚剖開，裡面的肉是黑色的」。他指出，過去五年他在此釣魚，發現聖塔蒙尼卡汙染情況愈來愈糟，魚類體型愈來愈小，數量也在減少。有時他釣到的魚體內充滿寄生蟲，還遇過「紅潮」，意即海水被大量繁殖的深紅色藻類覆蓋。根據美國海洋暨大氣總署（NOAA），這種現象會破壞生態體系，可能導致人類罕見的致命疾病。

根據洛杉磯市1月23日進行的最新檢測，碼頭本身及其南側，靠近Pico大道（Pico Blvd.）海灘，皆已被治癒海灣評為「F」級，而南側海灘去年11月之前，一直維持著「A」級水質，直到水域突然被大量細菌淹沒。

許多人為及環境因素，都可能將汙染物帶入海域中。暴雨排水口與惡劣天氣是常見原因。南加大「海洋資助計畫」（Sea Grant Program）阿爾瑪達（Amalia Almada）博士指出，幾天的暴風雨，就可能讓原本潔淨的海灘，變成充滿毒素的「混合湯」。

儘管如此，想要享受加州明媚海灘的遊客，1月30日依舊絡繹不絕。49歲佛里亞斯（Aldo Frias）帶著妻兒從墨西哥來訪，他表示，「只要水不要太冷，對我們來說都一樣。」帶著金屬探測器的海灘尋寶客約翰（John）表示，他不介意涉水、在沙灘中挖掘寶物。

35歲，來自亞利桑那州的岡薩雷斯（Jesus Gonzalez）也與妻兒在海中戲水，「我們第一次來到這，不知道這裡汙染嚴重。」他說，看起來水可能真的被汙染了，因為我們看到街上有許多垃圾，這在我們居住的鳳凰城沒那麼多。

現場執勤的救生員查茲（Chaz）表示，他與同事都非常清楚水中的細菌與化學物質，「禁止游泳」告示幾乎永久設置。即便如此，查茲仍會下水游泳，「我習慣了。」至於那些毫不知情的釣客與遊客，「我們只能告訴你：游泳風險自負。」

汙染的「罪魁禍首」，是成群湧向這個觀光勝地尋找築巢地點的海鳥。牠們在海面與周邊留下大量惡臭的排泄物。（美聯社）
加州環境衛生辦公室對聖塔蒙尼卡周邊海域的魚進行分類，有的受污染影響，不可食用。圖為其中文版分類圖。（取自加州環境衛生辦公室）

加州 釣魚 洛杉磯

