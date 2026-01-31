2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

「2026蒙市迎春年節展」31日在蒙市市中心封街舉行，集結超過200攤商，十萬人一起歡慶新春，迎接馬年。（記者张宏/攝影）

31日一早，現場就已十分熱鬧，來自四面八方的民眾身穿節日服裝聚集在不同攤位前，美食匯聚羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉串、糖葫蘆、東北烤串等，迪士尼 專區前大排長龍，人們還可在洛杉磯國王隊 冰上曲棍球區域體驗及參與各種嘉年華遊戲。

今年舞台有超過30組表演團隊輪番演出，包括仙樂醒獅團醒獅表演，川劇變臉秀和日本太鼓等。現場規劃有趣的拼圖遊戲、有獎徵答等互動活動，好禮大放送。其中最受矚目的幸運大抽獎，獎項豐富，包括洛杉磯至台北來回機票、迪士尼樂園門票套組、金泉賭場度假村三天二夜住宿加雙人晚餐、趙傳演唱會門票、BIG FOUR演唱會門票，以及H Mart超市禮券等。洛杉磯國王隊（LA Kings）也將提供全隊簽名球衣與紀念球。民眾只要在活動服務台填寫抽獎表格，就有機會把多項大獎帶回家。

「2026蒙市迎春年節展」31日（周六）上午10時至晚9時，以及2月1日（周日）上午10時至晚7時，在嘉偉大道封街舉行，活動範圍自Garfield Ave至Alhambra Ave共五個街區。活動免費入場，免費停車地點包括Mark Keppel High School、Repetto Elementary School、Barnes Park及Ynez Elementary School。活動期間每日上午10時至下午6時也提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。