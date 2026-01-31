2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

我的頻道

記者張宏/洛杉磯即時報導
「2026蒙市迎春年節展」31日在蒙市市中心封街舉行，集結超過200攤商，十萬人一起歡慶新春，迎接馬年。（記者张宏/攝影）
「2026蒙市迎春年節展」31日在蒙市市中心封街舉行，集結超過200攤商，十萬人一起歡慶新春，迎接馬年。（記者张宏/攝影）

「2026蒙市迎春年節展」今天開幕，集結超過200攤商，10萬人一起歡慶新春，迎接馬年。

31日一早，現場就已十分熱鬧，來自四面八方的民眾身穿節日服裝聚集在不同攤位前，美食匯聚羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉串、糖葫蘆、東北烤串等，迪士尼專區前大排長龍，人們還可在洛杉磯國王隊冰上曲棍球區域體驗及參與各種嘉年華遊戲。

今年舞台有超過30組表演團隊輪番演出，包括仙樂醒獅團醒獅表演，川劇變臉秀和日本太鼓等。現場規劃有趣的拼圖遊戲、有獎徵答等互動活動，好禮大放送。其中最受矚目的幸運大抽獎，獎項豐富，包括洛杉磯至台北來回機票、迪士尼樂園門票套組、金泉賭場度假村三天二夜住宿加雙人晚餐、趙傳演唱會門票、BIG FOUR演唱會門票，以及H Mart超市禮券等。洛杉磯國王隊（LA Kings）也將提供全隊簽名球衣與紀念球。民眾只要在活動服務台填寫抽獎表格，就有機會把多項大獎帶回家。

「2026蒙市迎春年節展」31日（周六）上午10時至晚9時，以及2月1日（周日）上午10時至晚7時，在嘉偉大道封街舉行，活動範圍自Garfield Ave至Alhambra Ave共五個街區。活動免費入場，免費停車地點包括Mark Keppel High School、Repetto Elementary School、Barnes Park及Ynez Elementary School。活動期間每日上午10時至下午6時也提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。

該活動由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市政府及蒙市經濟與商業發展委員會（EBDC）共同主辦。

很多攤位還沒準備好，就已大排長龍。（記者张宏/攝影）
很多攤位還沒準備好，就已大排長龍。（記者张宏/攝影）
31日一早各個攤位已聚集人潮。（記者张宏/攝影）
31日一早各個攤位已聚集人潮。（記者张宏/攝影）
Garvey大道匯集各地人潮。（記者张宏/攝影）
Garvey大道匯集各地人潮。（記者张宏/攝影）

