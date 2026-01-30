芮星音樂學院 師生同奏中西經典

芮星音樂藝術學院由院長Rainee Lu，將帶領師生共同登上蒙市年節展舞台，開場與壓軸皆由她領唱。（芮星音樂藝術學院提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」中，芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）將帶來跨年 齡層、融合中西樂風的現場音樂演出，由樂隊與學生共同呈現，為迎春活動增添一抹動感與溫暖。

芮星音樂藝術學院由院長Rainee Lu創辦，2025年於南加州 成立，致力結合理論訓練與實戰演出，提供學生完整音樂教育。她長年從事音樂教學與舞台指導，曾擔任「音為夢想歌唱大賽」評審，並指導學生在「中國新聲代」、水立方杯中文歌曲大賽、美國青少年音樂大賽等多項賽事中奪冠。

她說：「我們堅持讓學生在真實舞台中學習音樂，這次年節展就是最好機會。」此次演出陣容橫跨4歲至50多歲學生，許多學員將首次登上正式舞台，在民眾面前展現練習成果，對他們而言意義非凡。

表演節目內容包含樂隊現場伴奏、學生獨唱、器樂獨奏與合奏。曲風融合爵士與流行，節目橫跨中英文，包括改編版「愛如潮水」、經典英文曲「Talking to the Moon」、「Until I Found You」，也有韓團Blackpink名曲「DDU-DU DDU-DU」的爵士鼓獨奏，以及爵士薩克斯風、小提琴二重奏等。年僅六歲的小朋友也將獻上鼓與弦樂表演，展現音樂啟蒙的成果。

開場與壓軸由院長Rainee親自演唱，分別是英文歌曲「Golden」與中文歌曲「喜歡你」，為全場演出定調與收尾。她強調：「我們的風格融合歐美音樂教育精神與亞洲文化深度，讓學生不只是學會音樂，更懂得如何在舞台上說故事。」