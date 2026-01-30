你把塑膠微粒穿上身了嗎?教你怎麼防止

我的頻道

編譯組／即時報導
現代衣物多含塑膠，洗衣時會釋出大量塑膠微粒進入海洋，造成汙染。選取天然纖維，如棉質衣服，而非合成纖維，可減少汙染。（棉質衣物示意圖，Unsplash／Moonstarious Project）

當代人們所穿衣服多含塑膠成份，每次洗衣會釋放高達一千萬根的微纖維，當中含有塑膠微粒，能嚴汙染海洋，令海洋動物誤以塑膠微粒作食物，損害消化系統、生殖系統、鰓和免疫系統。要阻止塑膠微粒進入汙水系統，立法耗時亦有阻力，但人們可透過四種方法，以個體力量阻截塑膠微粒汙染。

Yahoo News就此作出詳細報導。該報導提及，俄勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley）已提出一項聯邦法案，要求在洗衣機上加裝過濾器。加州也提過類似法案，但最未能通過，而法國和澳洲卻已採取相關措施。群體行動未奏效時，Yahoo News引述研究結果和專家意見，綜合出以下四種個人行動，可助因洗衣而引致的塑膠微粒汙染。

洗衣過程流出微纖維

首先，選購天然纖維（如棉質）衣物而非合成纖維，並且衣物的織法越緊密越好，纖維脫落便越少。反之，聚酯抓絨（Polyester fleece）編織非常鬆散，卻是最壞的塑膠微粒汙染源之一。專家指出，棉質衣物也會脫落纖維，但通常不會像塑膠微般在環境中長期殘留。

從衣物上脫落的微纖維中，以聚酯（polyester）是海洋中最常見的塑膠微粒之一。研究指出，自1950至2016年間，全球累計有617萬噸微纖維從洗衣過程中流出。

第二，安裝塑膠微粒過濾器如LUV-R和Filtrol，裝置在出水管道連接處，售價在150至200美元之間。不同過濾器的過濾效能各異，但2020年的一項分析發現，性能最佳的型號可以攔截78%的塑膠微粒。

第三，以冷水洗滌滿載一機衣物。這樣可減少每次洗滌所產生的微纖維數量，而熱水會加速微纖維的脫落，因為高溫會降解某類型塑膠。以冷水洗衣還可減少用電量，從而降低溫室氣體排放，因為洗衣機消耗的電力中，約90% 用於水的加熱。

另外是減少水與衣物的比例。每次洗滌時，洗衣機都全機裝滿衣物，也會減少微纖維的流出量，因為這樣有助減少摩擦，從而減少微纖維脫落。

第四，晾曬乾衣，這是保護地球最容易的方法之一，不僅高度節能，還能減少洗衣過程中的有害微纖維大量釋出。

最後關於洗衣劑。目前幾乎沒有證據顯示，洗衣劑引致塑膠微粒汙染，但若希望遠離所有石油化學產品的話，可以試用非一次性包裝的洗衣皂，而洗衣粉和預分裝洗衣片也不含塑膠。然而，洗衣凝珠和可溶解洗衣紙則有爭議，因為大多黏合著稱為聚乙烯醇（PVA）的塑膠。PVA會否造成塑膠微粒汙染，一直都在爭論中，但畢竟它本身仍是塑膠。

石油 加州 澳洲

你把塑膠微粒穿上身了嗎？ 4招教你怎麼防止

