好市多會員這10項福利 易被忽略

洛杉磯訊
好市多會員制度的價值並不僅體現在日常採購，而是延伸至多項高支出領域。（記者劉子為／攝影）
對不少消費者而言，成為好市多Costco）會員，象徵著能以相對實惠的價格購入高性價比商品。但實際上，好市多會員制度所提供的優惠，並不僅限於賣場內的商品選擇，而是延伸至旅遊、汽車、醫療與居家服務等多個生活層面。根據美食資訊平台Allrecipes的整理，以下是10項消費者容易忽略、但實用性與省錢效果顯著的好市多會員福利。

1.旅遊服務

Costco Travel為會員專屬的旅遊預訂平台，提供主題樂園、郵輪與國際行程等多元選項。部分行程屬於Kirkland Signature系列，包含眾多額外專屬禮遇。以阿拉斯加郵輪為例，曾推出10天行程，價格約2078美元，並含多項加值內容。透過好市多預訂租車，也常可享有低於市場行情的價格。

2.線上直購平台：Costco Next

該購物平台為會員限定的線上服務，直接連結品牌供應商，省去中間通路成本，商品價格通常低於品牌官網。平台商品種類廣泛，從廚具、家電到美容保養品皆涵蓋，部分商品價差可達數十美元以上。

3.購車方案

Costco Auto Program提供新車與二手車的一口價購車模式，事前已與合作經銷商談妥價格，消費者無須議價。會員亦可搭配原廠回饋、限時優惠或現金補助。

4.汽車與房屋保險

好市多與American Family Insurance合作，提供會員汽車與房屋保險的專屬折扣。即使未透過好市多購車，會員仍可申請相關優惠。

5.汽車維修與輪胎服務

透過Costco Auto Program，會員可使用合作維修中心的保養與維修折扣，部分大型保養項目單次最高可節省500美元。多數好市多門市亦設有輪胎中心，提供免費安裝、平衡、輪胎輪調與五年保固服務。

6.相片與客製印刷

好市多會員可在Shutterfly享有約51%的相片印刷與客製商品折扣，涵蓋相片書、年曆與牆面裝飾等，訂單滿30美元另提供免運服務。

7.搬家與運輸服務

會員租用Budget Truck Rental可享約25%折扣，方案包含道路救援服務，並可免費登記另一名駕駛人。黑鑽卡會員（Executive Member）另可使用Pods搬家箱的專屬優惠。

8.專業居家清潔

透過與Stanley Steemer的合作，會員若一次清潔三個相同地板材質的房間，可額外獲得一個房間免費清潔；若清潔六個相同材質房間，則可再多獲得兩個免費清潔。

9.處方藥與醫療服務

好市多會員處方藥計畫可協助會員比價藥品價格，官方指出部分藥品最高可節省80%。除一般處方藥外，也提供疫苗接種與寵物用藥服務。

10.家電配送與安裝

購買冰箱、洗衣機、洗碗機等大型家電時，好市多多數方案包含免費配送與安裝，並協助回收舊機。

好市多 Costco 保險

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

