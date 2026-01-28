LAX停車場蒙面匪搶40萬珠寶 男子被噴辣椒水、捆綁

LAX停車場內，蒙面匪搶40萬珠寶，男子被噴辣椒水、膠帶捆綁。圖為案發地示意圖。 （取自谷歌地圖）

洛杉磯國際機場 （LAX ）附近一處停車場，27日晚發生惡性搶劫案。一蒙面持槍劫匪襲擊坐在車內的被害人，對他噴辣椒水，並用膠帶將其捆綁，最後搶走價值約40萬美元的珠寶等財物後逃離。截至28日嫌犯仍在逃。

據NBC電視台等媒體報導，洛杉磯市警局（LAPD）表示，這起搶案發生在27日晚8時15分左右，位於洛杉磯國際機場Joe's Airport Parking停車樓內。

男受害者報警稱，被搶走價值約40萬美元珠寶，其嫌犯是持槍搶劫。「我當時坐在車裡，車停在Joe's Airport Parking內，一蒙面持槍歹徒走近，並朝我噴灑辣椒水，然後用膠帶（可能是強力膠帶）將我綑綁，最終搶走錢包和珠寶」。

受害者告訴警方，他27日上午去洛杉磯市中心珠寶區購買珠寶，下午開車四處兜售這些商品，沒想到當天晚上在機場停車場休息時，遭遇暴力搶劫。當事人指出，劫匪曾用槍指著他的臉，並威脅稱，還有同夥在犯罪現場附近。

據悉，劫匪得手珠寶後逃離，一名安保人員聽到有人不斷按喇叭求助，隨即報警。警方稱，受害者是一名50多歲的男子，他的傷勢並不危及生命。畫面顯示，多警察到達案發停車場後，迅速封鎖現場。LAPD通報稱，嫌犯作案時戴白色帽子，身穿黑色襯衫和黑色褲子。截至28日，警方尚未逮捕任何人。