車輛轉彎 19個月大的孩子被甩出 後車正駛來...

【富樂頓訊】
近日，有目擊者拍攝到一名19個月大的孩子從一輛黑色SUV中掉落。（富樂頓市警局）
根據KTLA5電視台等多家媒體，近日在網路上瘋傳的一則視頻中，在繁忙路口，一輛車轉彎時，車中竟甩出一個小孩。小孩的母親已被警方以虐待兒童罪逮捕。

橙縣富樂頓警局（Fullerton PD）26日發布聲明，稱關注到網路上的這則視頻，視頻中，一輛黑色SUV駛進Malvern Avenue與Euclid Street街口時，一名學步齡的孩子從車中掉下來。警方表示，經調查，該起事件發生在1月20日上午8時至9時之間，被甩出的孩子19個月大。然而當時警方並未接獲任何相關報警電話。

影片中，車子左轉駛進Euclid大街時，車子副駕駛車門突然打開，裡面甩出來一個孩子，之後黑色SUV急剎車，導致其後面的豐田Camry車差點追尾。之後，黑色SUV上下來一名女子，將孩子抱回到車上。

該事件四天後，一目擊者前往警局報案。警方通過調查，得知涉案車輛及孩子母親居住在拉哈布拉市（La Habra）。富樂頓市警局表示，「女嫌為35歲的赫南德（Jacqueline Hernandez），目前以虐待兒童重罪收押在富樂頓城市監獄。」

警方表示，本案中的孩子有「與跌落相符」的傷痕，目前送醫救治，孩子有望完全康復。

民眾若有任何線索，可聯繫富樂頓警局敏感犯罪科探員H. Rios：714-7386782，或發電子郵件至[email protected]。也可匿名舉報，電話為1-855-847-6227。

車上的母親下來抱起孩子，回到車裡。（富樂頓警局）
孩子在一個交通繁忙的路口從車中跌落。（富樂頓警局）
SUV 豐田 橙縣

