加州男子被控2015年殺妻 並將其偽裝成自殺

北加檢方起訴66歲男子，指控將妻子2015年命案偽裝成自殺。（谷歌地圖截圖）

據KTLA5電視台新聞報導，北加 檢方近日起訴一名66歲男子，指控他將妻子2015年的命案偽裝成自殺，案件歷經多年後出現突破性進展，震驚當地社區。

北加康曲柯士達縣（Contra Costa County）地方檢察官辦公室表示，被告里昂（Michael Anthony Leon）已在1月22日在其位於安蒂奧克市（Antioch）住處遭警方逮捕，面臨謀殺罪及「親自動用槍枝導致他人死亡」等重罪指控。

警方指出，安蒂奧克市警局2015年9月28日接獲報警，前往一處住宅區民宅，發現52歲的布蘭達（Brenda Joyce Leon）倒臥屋內，死因看似是自己開槍造成的致命槍傷。調查人員當時在現場發現一封遺書，使案件一度被定為自殺結案。

根據布蘭達訃聞，她與「摯愛的丈夫」里昂結婚33年，兩人育有2名女兒已成年，在她去世時已有兩名孫子女。

然而，布蘭達的兩名女兒，蜜雪兒（Michelle Wonders）與莫妮卡（Monica Tagas），多年來始終對母親的死因存疑。根據「SFGATE」報導，兩人在2021年提起非正常死亡民事訴訟，指控一名以John Doe代稱的男子在警方到場前刻意布置現場並偽造遺書。

此案促使康曲柯士達縣地方檢察官辦公室冷案小組展開長時間調查。檢方1月23日發布新聞稿指出，調查人員發現「先前未被掌握的數位證據及新的關鍵事實細節」，成為決定提出刑事指控的重要依據，但未進一步說明證據內容。

資料顯示，被告里昂曾在2012年參選安蒂奧克市市長，當時任職於一家暖通空調（HVAC）公司的行銷部門，競選目標包括打擊犯罪、不加稅及扶植小型企業，但最終在四名候選人中排名第四，得票率略高於5%。

里昂目前以100萬美元交保，預定1月26日出庭應訊。KTLA灣區 姊妹台KRON報導指出，若罪名成立，被告恐面臨50年至終身監禁。

康曲柯士達縣地方檢察官貝克頓（Diana Becton）表示：「死者的家人從未失去對真相終將水落石出的信念。今日在高等法院提出的訴訟，不僅是對家屬多年堅持的肯定，也清楚傳達一個訊息：無論時間過去多久，冷案都不會被遺忘。」