蒙市新年大屠殺舞社舊址 或將新建成商住混合大樓

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
舞星舞社旁的桂林米粉的生意似乎有受到槍案影響。（記者謝雨珊/攝影）
舞星舞社旁的桂林米粉的生意似乎有受到槍案影響。（記者謝雨珊/攝影）

三年前的一場震驚全美的槍擊慘案，讓南加州華人聚集地蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星舞社」（Star Ballroom Dance Studio）成為無數人心中的隱痛。但隨著時間推移，當地社區已開始尋求重建的力量。一家開發商去年底向市府提出大規模重建計畫，擬將空置三年的舞社原址，改建為一棟現代化的住商混合大樓。

蒙特利公園市市長楊安立表示，根據目前提交的初步規畫草案，開發商擬興建一棟四至五層樓高的住商混合（mixed-use）建築，預計建築上層將設置超過200個住宅單位。她說，深受華人社群喜愛的德成行（TS Emporium）預計保留在原址繼續營業。

針對周遭鄰里及蒙市居民的反應，楊安立表示，舞星舞社不僅是一處社交空間，更是許多舞者長年生活與情感的寄託。慘案發生後，不少人失去了相伴多年的舞伴，甚至永遠失去敬重的舞蹈老師或摯友。她指出，雖然相較三年前，受害者家屬的情緒狀況已有所緩和，但這起事件所帶來的創傷與影響仍然深遠，至今仍在社區中留下難以抹去的痕跡。

這項重建計畫目前仍處於審核過程中。為凝聚社區共識，並顧及受害者家屬的感受，市府與開發商表示將尊重鄰里意見，並持續開放各界提供回饋。據了解，市府對於該地塊的後續開發抱持相當正面的態度。楊安立指出，該舞社自停業以來已閒置三年，事發後不僅空置至今，原有業者也無意重返營業。在此背景下，透過重建引入住宅與商業並存的發展模式，除可為城市注入新動能，也象徵著在尊重過往傷痛的同時，為這座城市翻開新的一頁。

舞社地址旁另有一家名為「群星」的桂林米粉餐館。據知情人士指出，自舞社發生槍擊事件後，該餐館的生意明顯下滑。本報記者實地走訪發現，午後時段店內人潮稀少，生意顯得冷清，但尚難判斷是否屬於平日常態。

不過一名在該店工作多年的女性店員受訪表示，三年前槍擊案發生時餐館已休息，因此未親眼目睹事發經過，但事件發生後，店內生意確實有受到影響。至於外界關注的新建案，她則表示並不清楚相關細節，也希望能進一步了解其進度。

目前最終的設計方案尚未完全定案，開發商將透過一系列「社區會議（Community Meetings）」與市府及居民持續溝通再定案。

新建案計畫繼續保留德成行做生意。（記者謝雨珊/攝影）
新建案計畫繼續保留德成行做生意。（記者謝雨珊/攝影）
舞星舞社發生槍擊案之後，在當時影響到周遭餐館生意。（記者謝雨珊/攝影）
舞星舞社發生槍擊案之後，在當時影響到周遭餐館生意。（記者謝雨珊/攝影）
有開發商提案將舞星舞蹈社該棟建築改造為一棟商用住宅混合建築。圖為初步設計草圖。（...
有開發商提案將舞星舞蹈社該棟建築改造為一棟商用住宅混合建築。圖為初步設計草圖。（楊安立提供）
舞星舞社的招牌如今已被移除，該舞社已空置三年。（記者謝雨珊/攝影）
舞星舞社的招牌如今已被移除，該舞社已空置三年。（記者謝雨珊/攝影）

