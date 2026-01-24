接到陌生電話？對方不說話？警教你正確應對方法

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯即時報導
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到不說話的陌生電話怎麼辦？接聽電話最忌諱說的一個詞是什麼？南加州台美急難救助協會於24日在洛僑中心舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」，邀請警官分享防騙撇步。

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊，他表示，殺豬盤用戀情和友誼獲得受害者信任，以家人生病或出車禍等理由要錢。現在很多陌生來電，接起後會發現對方不說話，建議大家也不要說話。如果接通後馬上說話，就被認證為真的電話號碼，資料就可能被賣掉。接電話也不要說「YES」，因為對方可能會錄音，再打電話給受害者信用卡銀行，進行後續詐騙。因此看到陌生來電最好不要接，接了也不要說話。錯過真的來電，對方一定會留言或發短信，因此也不必擔心漏掉重要電話的問題。

至於如何鑑別真假警察，吳韋霖說，看制服顏色與名牌，而制服肩膀上會標注警局標誌，皮帶至少15磅重。警察裝備都很貴，且會隨身帶警察ID和名片。便衣警察也會戴警牌，民眾如懷疑可致電警局詢問。

駐洛杉磯台北經文處法務秘書陳希傑分享近期台美詐騙案例，他表示，只要要求下載特殊APP和去某個網站做投資，且還告知正在賺很多錢，基本百分百是投資詐騙。「穩賺不賠的投資不存在，只要出現交出銀行帳戶，錢匯款給陌生人或海外帳戶，面交現金或要求不能告訴家人，這一定是詐騙。詐騙最怕是親友提醒，預防勝於事後彌補，被騙後通常只有5-10%機率拿回錢財」。

陳希傑說，現在假冒身分詐騙案很多，這個月有台灣各航空公司老總密集VIP送福利的詐騙套路，之前是找名人如黃仁勳送書，免費送會員。社群平台上的名人免費送禮，再找一個看似知名的企業背書，這種99%是假的。

對於冒用政府公權力騙術，他說，經文處幾乎每天接到被騙的民眾來電。如果真的上當，民眾須關注個人護照訊息的洩露危險，可要求經文處換護照；如果詐騙對象涉台灣公司，銀行帳戶在台灣，可直接通過台灣165網站檢舉。

與會者在慈濟攤位領取急難救助利器口哨。（記者张宏╱攝影）
與會者在慈濟攤位領取急難救助利器口哨。（記者张宏╱攝影）
駐洛杉磯台北經文處法務秘書陳希傑現場分享近期台美詐騙案例。（記者张宏╱攝影）
駐洛杉磯台北經文處法務秘書陳希傑現場分享近期台美詐騙案例。（記者张宏╱攝影）

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33

