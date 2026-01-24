僑領還是紅通要犯？賭城華埠槍擊 案情反轉？

警方在案發現場，與當時調查對象的涉案人合影。（LVMPD）

8 News Now報導，拉斯維加斯華埠 （Chinatown）2022年11月發生的一宗刺傷事件，演變成停車場槍擊 案，近日因警方隨身攝影機畫面曝光在引爭議。涉案人之一裴雷（Lei Pei，譯音），據稱是當地僑界領袖，但被另一方律師指其為中國通緝犯。不僅如此，警方在案發現場竟與當時持槍的他合影自拍，此舉令對方律師質疑，案情更加備受關注。

8 News Now調查小組取得的文件顯示，這起事件發生在拉斯維加斯華埠春山路（Spring Mountain Road）與迪克大道（Decatur Blvd.）附近的太平洋亞洲廣場（Pacific Asian Plaza），一家名為Space BBQ卡拉OK。衝突起初發生於包廂內，隨後延伸至停車場的槍擊案。警方在停車場內發現多枚九毫米彈殼。

社區領袖、當地組織，及2022年於該餐廳內遭攻擊的男子（警方確認為裴雷）的家屬曾與2025年底舉行記者會，感謝地方檢察長沃爾夫森（Steve Wolfson）對涉案人王俊仁（Junren Wang，譯音）提起襲擊指控。

不過王俊仁的律師斯格羅（Tony Sgro）卻表示，他的當事人其實是刺傷事件及後續槍案的受害者。「有一個很耐人尋味的地方，是當晚有一段錄影幾乎紀錄那晚的事件，唯獨沒有拍到打鬥本身」。斯格羅說︰「光是這一點，就讓包括我在內許多人，對那段錄影的下落感到存疑。」

根據警方隨身攝影機畫面，槍擊案發生後，一持槍人士（即裴雷）被警方短暫拘留，有目擊者明確指出，該人是在停車場內追逐另一人並開槍的嫌犯。8 News Now取得的文件指出，警方認為該人所持的槍枝與停車場內發現的彈殼並不相符，將他排除嫌疑並放行。然而在此之前，警方竟然與他合影自拍。斯格羅說︰「一名警察若在案發現場與有嫌犯身分並進行問訊的人自拍，這在我看來，已充分顯示他們在抵達現場幾分鐘或一小時內，就決定要怎麼處理這起案件。」

王俊仁的律師團隊發布新聞稿「王俊仁遭受不公正指控」進一步指稱，王俊仁才是本案受害者，他遭到裴雷刺傷。並稱裴雷有「龍（Dragon）」的綽號，且涉嫌加密貨幣詐騙 案在中國遭通緝，「這是中國涉案金額最大的虛擬貨幣詐騙案之一，中國政府對他發有『紅色通緝令』（red notice）。」不過該團隊並未提供任何新聞報導或警方文件證實此一說法。斯格羅還認為，裴雷試圖讓自己成為受害者，以便申請受害者簽證待在美國，逃避司法追究其詐騙行為。

拉斯維加斯華埠、社區領袖則力挺裴雷。One APIA Nevada主席路易（Evan Louie）說︰「我們支持地方檢察長沃爾夫森，感謝他讓社區安心，所有暴力犯罪都將依法嚴懲，受害者及其家人都將得到公正對待。」