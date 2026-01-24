我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

南加竊盜集團 活躍近10年、偷遍3國 仍有6在逃

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其中四名仍在逃嫌犯。（取自LAPD新聞稿）
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其中四名仍在逃嫌犯。（取自LAPD新聞稿）

NBC 4電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）23日表示，當局正追緝一個組織犯罪集團的六名成員。該集團涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。受害店家損失慘重。

經過為期一個月的調查，警方目前已逮捕兩嫌，並確認另外六名在逃嫌犯的身分。這些人與多起罪案有關，其中包括去年12月16日發生在洛杉磯市的一起竊案。

LAPD指出，這是一個跨國組織犯罪集團，其足跡遍布美國、英國及加拿大，據信至少自2016年起就已開始活躍。

在執行針對去年12月竊案的搜索令時，警方查獲大量遭竊的名表、珠寶及名牌服飾。此外，執法人員還在現場發現多種偽造的身分證明文件、護照以及其他相關文書。

此次破案是由LAPD Rampart分局與Wilshire分局主導，並聯合格蘭岱（Glendale）、亞凱迪亞、巴沙迪那警方，以及紐約與新澤西港務局、珠寶商安全聯盟（JSA）共同協查。

洛市警局在新聞稿中公布這六名在逃嫌犯的照片，呼籲大眾協助指認。警方也懷疑該集團涉更多尚未曝光的罪案。

警方呼籲，任何知情人士請聯繫Rampart分局警探伊達爾戈（Jose Hidalgo），電話213-713-2932。

一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其竊取的贓物。（取自LAP...
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其竊取的贓物。（取自LAPD新聞稿）
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其竊取的贓物。（取自LAP...
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其竊取的贓物。（取自LAPD新聞稿）
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其中兩名被捕嫌犯（上），與...
一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其中兩名被捕嫌犯（上），與兩名仍在逃嫌犯。（取自LAPD新聞稿）

洛杉磯 亞凱迪亞 新澤西

上一則

凱瑟醫療3萬護理26日起無限期罷工 加州、夏威夷眾多院所受影響

延伸閱讀

112分局警民會 聚焦連環竊案

112分局警民會 聚焦連環竊案
洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區
羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面

羅浮宮驚世竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面
兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網
先網路「釣魚」再假冒合法運輸業者 偷走一卡車龍蝦

先網路「釣魚」再假冒合法運輸業者 偷走一卡車龍蝦
累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲