我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

只給遊民吃泡麵 洛慈善機構負責人侵吞千萬 過奢華生活

編譯組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現年42歲的蘇弗（Alexander Soofer）在其經營的無家可歸者收容設施中，違反合同規定的營養膳食要求，只提供泡麵等飲食。（取自司法部X）
現年42歲的蘇弗（Alexander Soofer）在其經營的無家可歸者收容設施中，違反合同規定的營養膳食要求，只提供泡麵等飲食。（取自司法部X）

KTLA電視台報導，聯邦檢察官23日宣布，洛杉磯地區一家慈善機構的負責人蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌電匯詐騙被捕。他被控侵吞超過千萬美元原本用於援助無家可歸者的經費，並將部分款項揮霍於奢華旅遊，包括入住曾出現在HBO影集「白蓮花大飯店」中的茂宜島頂級度假村；而於此相對應的，他無視合約規定的營養膳食要求，僅為遊民提供泡麵等飲食。

蘇弗被捕後，23日完成過堂；他仍未就是否認罪做出說明，他已繳納150萬美元保釋金出獄；下次過堂預計是2月26日。

當局指出，現年42歲的蘇弗，經營名為「豐盛祝福」（Abundant Blessings）的非營利組織。該組織2018年至2025年間，獲得超過2300萬美元的遊民救助資金。檢察官指控，蘇弗從中私吞至少1000萬美元，用於購買價值700萬美元的西木區（Westwood）豪宅、搭乘私人飛機、採購名牌精品，以及購置位於希臘的度假房產。

儘管合約規定，必須為600多名受助者提供每日三餐的營養膳食，但檢察官表示，蘇弗經營的場所僅提供泡麵、豆子罐頭和微波早餐棒給住戶食用。2025年7月，洛杉磯市府調查員曾公開對此發出警告，市審計長梅吉亞（Kenneth Mejia）批評，該承包商僅提供泡麵的行為，嚴重違反合約規定的膳食要求。

根據司法部的資料，蘇弗與「洛杉磯遊民服務管理局」（LAHSA）簽約，負責在洛杉磯市南部提供住房與支持服務。調查人員指控，蘇弗透過提交偽造且具誤導性的發票（有時甚至盜用真實公司的名稱、商標與地址）來掩蓋詐財行徑，使供應商付款和租金看起來合法。此外，他還謊稱該機構擁有合法的董事會，但實際上部分成員根本不存在，其他成員則表示從未聽說過該組織。

聯邦官員表示，在2018年至2025年期間，蘇弗直接從LAHSA獲得超過500萬美元，並透過另一家非營利組織「特殊群體服務公司」（Special Service for Groups Inc）獲得逾1700萬美元。

檢察官列舉蘇弗的非法揮霍項目：拉斯維加斯的奢華消費及私人飛機行程、子女私立學校的學費、向希臘房產開發商匯款約47.5萬美元購買度假屋、價值12.5萬美元的Range Rover（已被扣押）及豪宅大翻修等。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）在23日的記者會上說：「蘇弗今早被捕，他涉嫌將納稅人的稅金挪用到個人帳戶，將被控電匯詐騙。」FBI洛杉磯辦公室助理局長Akil Davis則譴責蘇弗，「將個人貪婪凌駕於人格尊嚴及國家法律之上」。

本案是「遊民詐欺與貪腐任務小組」（Homelessness Fraud and Corruption Task Force）宣布的第三起逮捕行動，目前仍有20多項調查正在進行中。若罪名成立，蘇弗將面臨最高20年的聯邦監禁。

除蘇弗外，此前還有兩名南加地區的高管涉詐騙無家者住房公帑被捕。分別是總部在香港的前香格里拉集團(Shangri-La)高層霍姆斯（Cody Holmes），被指控盜用公帑約200萬美元，用於自己和女友的奢侈消費。此一款項原本用於疫情期間設立的「房匙計畫 」（Homekey）。另一落網者泰勒（Steven Taylor），則為布蘭伍（Brentwood）的房產開發商，被指欺詐貸款，企圖將奇維歐山（Cheviot Hills）的一個房產，「轉手」給加州政府資助的非營利無家者援助機構溫加特中心協會（Weingart Center Association）。

蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌電匯詐騙被捕。圖為他用詐騙的資金購...
蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌電匯詐騙被捕。圖為他用詐騙的資金購買的豪宅。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利Bill Essayli X）。
現年42歲的蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌侵吞原本用於援助無家可...
現年42歲的蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌侵吞原本用於援助無家可歸者的經費超過千萬美元被捕。圖為他被捕前的登記照。 （取自司法部X）

洛杉磯 遊民 泡麵

上一則

說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

延伸閱讀

華翁在美「黑」30多年 被捕面臨遣返

華翁在美「黑」30多年 被捕面臨遣返
女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死

女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
數百志工投入 年度遊民普查23日啟動

數百志工投入 年度遊民普查23日啟動
助居民抗議羊頭灣建遊民所 Insignia酒店獲表彰

助居民抗議羊頭灣建遊民所 Insignia酒店獲表彰
為「逆襲」苦練拳擊… 71歲蔡振南不設限：未來想演遊民

為「逆襲」苦練拳擊… 71歲蔡振南不設限：未來想演遊民

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴