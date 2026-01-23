說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

安大略市Sunset Ranch社區開發新屋。（記者啟鉻／攝影）

華人 選屋常常希望能讓子女就近上學，因此「社區有學校」成為不少家庭決心簽約購買的關鍵誘因。近日，多名華人屋主反映，他們在參觀安大略市一處新建案樣品屋時，因銷售人員告知未來社區將設校，才決定購屋。可後來發現社區規畫變更，學校建案改為住宅開發。面對房已入住、學校落空的處境，屋主們感覺後悔，質疑房屋銷售誤導，並希望能討個說法。

華人居民Kayti對本報爆料，她於2022年在安大略市新開發的Sunset Ranch居民區花費70多萬美元，購買一棟面積近3000平方呎，5房3浴的住宅。談起當初下決心購買新屋的原因，是銷售告知社區將會新建一所小學，而她的兩個孩子正好到讀小學的年齡，而孩子能夠出門幾分鐘步行就到上學，對家長還是孩子都是好消息。

她還表示，當時新宅旁有一大片空地，銷售曾描述，這裡除建造小學外，還會建一個休閒公園，還有野餐區、狗公園、公共游泳池、匹克球場。她購置新屋一年後，發現這裡確實建成一處公園，以及銷售曾提到的諸多設施，唯獨少了學校。Kayti表示，據她所知，這處居民區入住的許多華人家庭，也是衝著學校才購屋。

此後，在Sunset Ranch居住的華人鄰居發出資訊，在原來規畫建學校的地方，要改建為161個單位的2層至3層聯排屋，並舉行聽證會。Kayti回憶，只有少數屋主去公聽會，最終連排屋建案獲通過。不少華人屋主抱怨，感覺有黑箱作業。還有屋主表示，這裡房子夠多了，最急需的是學校。Kayti也表示，自從聯排屋建案通過後，部分華人屋主已經決定搬離，而且該居民區的房價及房租都在下降。

本報記者前往Sunset Ranch實瞭解，並詢問銷售中心人員是否有就近建學校計畫，工作人員表示對建學校一事並不知曉，並指出，距離這最近的三所學校，分別是Park View小學、Grace Yokley Jr中學以及Colony高中，都不在社區內。記者也看到在聯排屋建案開發地目前已被圍欄限制，裡面雜草叢生，附近並沒有看到建案名稱標誌。工作人員也表示，該建案名為Torrey，屬於另一個新開發案。

根據Sunset Ranch社區開發商KB Home在2023年2月中旬發布的有關建案資訊，其中在社區設施規畫上，該公司在內陸帝國分部總裁John Fenn指出：「位於加州 安大略市的最新總體規畫社區Sunset Ranch，提供以更實惠的價格享有更寬敞生活空間的新建住宅，並規畫多項未來的親子 友善設施，包括狗公園、兒童遊樂場、運動場、野餐區與匹克球場。屋主也將享有鄰近優質學校的便利性。」從該資訊中，並未明確說要在社區內建學校，只有提到居民可以充分利用鄰近優質學校資源。