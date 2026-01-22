紐約大都會以兩新秀 換取芝加哥白襪外野手羅伯特

我的頻道

編譯組

美國時間1月20日晚間，知名大聯盟記者 Jeff Passan 在 X（前 Twitter）上爆料，紐約大都會芝加哥白襪達成交易協議，得到外野手小路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）; 20日完整交易包裹也隨之曝光：白襪收到的球員包括內野新秀魯易斯安赫爾·阿庫尼亞（Luisangel Acuña）與投手新秀特魯曼·保利（Truman Pauley）。

羅伯特自2019年以新人之姿登上白襪大聯盟名單後，即被視為球隊外野核心之一。他曾在2023年球季單季擊出38支全壘打，並展現速度與防守能力，是少數具備五工具潛質（長打、擊球、速度、臂力、防守）的外野手。然而近兩季因傷病及打擊穩定性問題，其整體表現有所下滑，2025年球季打擊率僅約2成 2，全壘打數也顯著下降。

此次轉隊至大都會後，羅伯特被視為球隊外野補強核心。大都會近期在外野位置上缺乏具長打能力與速度的球員，外野陣容僅當家球星索托（Juan Soto）具備強大的打擊火力，且索托防守能力不佳，羅伯特加入後，不僅可增加長打火力，亦可勝任中外野與角落外野不同位置，也提升外野防守彈性，使球隊在輪替調度上更具靈活性，符合球隊漫長賽季的戰略需求。

白襪方面，此次交易交換回兩名潛力新秀。內野新秀阿庫尼亞是亞特蘭大勇士當家球星小羅納德‧阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的胞弟，具備速度與守備潛力，並在小聯盟農場系統中表現突出，未來可望成為球隊核心陣容一員。投手保利目前仍處於小聯盟培養階段，但被評估具有潛在輪值能力，對球隊長期戰力布局具有一定價值。白襪透過這筆交易，可補強重建陣容的深度與潛力，符合球隊長期發展規劃。

羅伯特在大都會的合約仍在球隊可控範圍內，其薪資與合約年限對球隊財務結構影響有限，球隊可在承擔適度風險下，觀察其能否恢復巔峰表現。球迷與媒體普遍關注，新球季羅伯特能否找回過往火力，將直接影響交易成敗評價。

綜合分析，白襪透過交易核心球員換取年輕潛力資產，大都會則是提升短期戰力。此次交易完成後，大都會與白襪的外野與內野戰力將發生明顯調整，也讓球迷對即將到來的新球季充滿期待。

大都會 亞特蘭大 芝加哥

