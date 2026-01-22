洋基隊貝林傑簽五年1.6億合約 續披條紋衫

美國時間1月21日上午，知名大聯盟記者Jeff Passan在X（前Twitter）上爆料，紐約洋基 在休賽季完成重要戰力留任，外野手柯迪・貝林傑（Cody Bellinger）正式與球團簽下為期五年、總值約 1.625 億美元的合約，確定續披條紋戰袍。

根據公開資料，這份合約包含保障薪資與附帶高額簽約金，並附完整不可交易條款，另設中段跳脫選項（opt-out），使球員保有未來進入自由市場的彈性，同時球團可控管長期薪資支出與財務風險。洋基官方已確認合約完成簽署，正式公告預計於近期發布。

貝林傑近兩季效力洋基期間，出賽超過150場，打擊率約2成7，並敲出接近30支全壘打與超過 80 分打點，展現穩定攻守能力。去年胡安·索托（Juan Soto）離隊加盟同城大都會後，球隊迫切需要補上左打火力，貝林傑的續約正好填補這一空缺，對洋基外野戰力與打線穩定性至關重要。

合約談判期間，洋基與貝林傑陣營多次討論合約年限與薪資結構，最終以跳脫條款與彈性薪資設計達成共識。這份合約不僅確保球員長期保障，也兼顧球團對未來薪資與陣容調整的掌控能力。貝林傑能勝任中外野、一壘及角落外野多個位置，使球隊在輪替調度上有更多選擇。

回顧貝林格職業生涯，他於2017年在洛杉磯道奇 完成大聯盟初亮相，在2019年以25歲之齡獲得國聯最有價值球員（MVP）殊榮，並於同年協助球隊奪得國聯冠軍，更於隔年2020縮水賽季隨隊奪下世界大賽冠軍。但當年一次與隊友為慶祝肩膀碰撞導致脫臼後便大小傷不斷，近年表現起伏，狀態波動，但加入洋基後逐步恢復穩定表現，如今獲得長期合約肯定，也象徵職業生涯的重要里程碑。

洋基在休賽季的操作策略中，延續了以核心球員穩定球隊陣容的方向。貝林傑的續約不僅有助於保持外野火力平衡，也能確保球隊在美聯東區季後賽競爭中維持穩定戰力。球迷與媒體普遍認為，在「美東火藥庫」各家球隊今年冬天各種軍備競賽，越發激烈的競爭下，這份合約將是洋基在休賽季目前最重大的補強動作，也為新球季增添了穩定性。

然而，相較於同區大肆補強的多倫多藍鳥、波士頓紅襪、巴爾的摩金鶯，洋基這些年來的補強動作不再像以往的「邪惡帝國」，不再以金錢攻勢標下自由市場的頭號球星，反而是遠在西岸的洛杉磯道奇的瘋狂撒幣，逐漸搶走了邪惡帝國的頭銜，可能對多年的洋基球迷而言難以接受。球評指出，洋基近年來在薪資結構與戰力配置間的平衡相當謹慎，確保球隊能夠常年保持核心戰力穩定且不受短期爛約影響。雖然不再有重大補強，但賈吉（Aaron Judge）、柯爾（Gerrit Cole）等基石球員身手仍在，仍是能夠衝擊季後賽的球隊，而貝林傑的簽約，象徵著洋基仍極力保證著打線的競爭水平，迎戰新球季。