陳冠希喬裝出席 洛城僑宴衝上微博熱搜

陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，且不接受拍照合影，只短暫停留就離開。（凱莉老師圖片提供）

洛城中山聯誼會日前在聖蓋博 舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場，陳冠希 一家人也應邀出席。雖然陳冠希只是短暫停留且有特別喬裝，但依然被認出，引發熱潮並衝上微博熱搜。

據現場賓客反應，陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，起初沒有認出是他，但看到陳冠希身邊的妻女，才確認是他。不過陳冠希很低調，不接受拍照合影，且只短暫停留就離開。陳冠希的出現，為這場僑團活動增添特別話題，有人將其照片發到網路，新浪微博的「陳冠希一家洛杉磯 參加婚禮」詞條衝上熱搜。

中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，有500多會員，組織機構有書畫院、高爾夫球俱樂部、乒乓球隊、義工團、文藝娛樂部、武術俱樂部、科技網路俱樂部、隆都同鄉會等。會長鄭錦棣表示，聯誼會宗旨是結鄉親、聯絡鄉誼、共謀發展，希望望會員之間多加聯絡、資源可分享，更希望將這份情誼同力量，帶到更廣闊的社區。他深信，中山聯誼會不僅是鄉親之間的橋樑，也應該是促進社區和諧、增進中美友誼的重要連結。

創會會長、理事長林漢章表示，中山市是偉人孫中山故裡、一座中國歷史文化名城和亮麗的孫中山文化名片。中山市人傑地靈，乘著改革開放東風，社會發展和經濟建設突飛猛進。美國與中山市有深厚的歷史淵源，早在19世紀中後期，已有大量中山人移民美國，參與加州淘金和太平洋鐵路建設。在美國乃至全世界唐人街都有中山人印記，高聳孫中山雕像。