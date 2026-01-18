洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

73歲的卡布拉爾（Alberto Cabral）近60年來一直居住在洛杉磯。因是無證移民，日前遭聯邦移民局拘留。（示意圖取自unsplash）

73歲的卡布拉爾（Alberto Cabral）在15歲時從墨西哥 來到美國，近60年來一直居住在洛杉磯。他從事園藝工作數十年，服務客戶遍及西木區（Westwood）、西好萊塢 （West Hollywood）及好萊塢山莊（Hollywood Hills），長期以來已成為社區熟悉的面孔。然而，卡布拉爾因是無證移民 ，日前遭聯邦移民局拘留，無奈下選擇自行遣返。

卡布拉爾身分為無證移民，今年1月7日，他在長期客戶利馬斯（Ruby Llamas）位於西好萊塢的住宅工作時，遭到聯邦移民局特工包圍並拘留。利馬斯表示：「特工對他行動相當強硬，他當時說：『請不要碰我，我受傷了，我不會反抗，但請不要傷害我。』雖然特工後來稍微放緩動作，但將他帶走的過程仍十分果斷。」

事實上，儘管年事已高並面臨健康挑戰，卡布拉爾從未缺席任何工作。他的長期客戶利馬斯（Ruby Llamas）表示，卡布拉爾患有心臟病和糖尿病，近期還不慎摔傷下肢與尾椎，下肢甚至出現開放性傷口，但他仍堅守崗位。

被拘留的消息讓親友與鄰居非常震驚與難過。利馬斯告訴KTLA電視台記者沃爾夫（Chris Wolfe）：「我覺得整個人都被掏空了。他為我們工作了十年，已經成為我們社區、我們朋友的一部分。」

卡布拉爾隨後被送往洛杉磯市中心的拘留中心，當局給予他自行遣返的選擇。他接受後決定返回墨西哥蒂華納（Tijuana），以自身安全與健康為主要考量。

據了解，卡布拉爾同時也是其97歲母親以及70多歲女友布蘭科（Gloria Blanco）的主要照顧者與經濟支柱。社區人士正努力提供協助，希望幫助他與家人度過難關。

當被問到對於有人認為卡布拉爾應該想辦法取得合法身分時，利馬斯表示：「我不認為這件事可以簡單地用黑白來判斷。不幸的是，他的文化程度較低，因此對這類人來說，要處理整個文件程序是一大挑戰。」

同時，利馬斯已經建立了一個GoFundMe募款頁面，希望在卡布拉爾踏入人生下一階段時，能幫助他的家人支付醫療和生活開支。