出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

南加百歲老兵手工玩具熱銷 感動數百人排隊搶購

洛杉磯訊
橙縣縣政委員Janet Nguyen日前親赴園林市（Garden Grove），向百歲老兵兼木工玩具匠人尤克頒發感謝狀，表彰他長年製作木製玩具並贈予弱勢兒童的善行義舉。（取自Janet Nguyen臉書）
橙縣縣政委員Janet Nguyen日前親赴園林市（Garden Grove），向百歲老兵兼木工玩具匠人尤克頒發感謝狀，表彰他長年製作木製玩具並贈予弱勢兒童的善行義舉。（取自Janet Nguyen臉書）

加州橙縣園林市（Garden Grove）一名百歲退休教師兼二戰老兵尤克（Harold "Hal" Yoak），開放自家車庫販售手工木製玩具，吸引數百民眾排隊搶購。玩具在短時間內全數售罄，不少人即使無法買到，也特地前來與他合影、表達敬意。尤克的故事經媒體報導後迅速擴散，來自美國各州與海外的感謝信件紛至沓來，成為近期佳節期間溫暖的人物故事。

據ABC 7電視台報導，尤克年輕時即熱衷木工，教職退休後，將自家車庫改建為工作坊，親手製作各式木製玩具並贈予弱勢兒童。這些玩具形制多樣、色彩繽紛，皆出自他一人之手。上月假期期間，他首次開放車庫販售作品，消息經曝光後，吸引大批民眾湧入。玩具在幾小時內即告售罄，現場仍有不少人甘願空手而回，只為與他見上一面、拍張合照。

尤克的女兒哈夫曼（Lisa Huffman）表示，父親對突如其來的關注感到非常驚訝，甚至一度難以理解發生什麼事。但她相信，父親樂觀單純的生活態度，正是許多人渴望見到的榜樣。「他雖然聽力不佳，卻總願意與人分享人生經歷。這就是他的特質。」尤克曾參與第二次世界大戰，退伍後投入教育工作多年，深受學生與社區敬重。此次活動引起地方政府關注，他獲頒國會表揚狀、紀念獎章，並接受園林市警局致贈的禮品，以感謝他的奉獻與溫暖影響。

自故事被報導以來，尤克幾乎每日收到信件，內容多表達對他軍旅生涯、教職歲月以及手工玩具所帶來的感謝。這些信件來自全美各州，甚至遠至英國。其中一封信件上，還使用傳統封蠟，令他感到特別驚喜。他親自閱讀每一封信，無論多忙從未懈怠。儘管聲名大噪，尤克依然維持一貫作息，每日進入車庫繼續製作玩具。他的家人表示，計畫在2026年10月底再次開放車庫供民眾參觀與購買，屆時尤克將迎來101歲生日。面對持續湧入的關注，這位百歲老匠人仍選擇以木工回應世界，用一雙巧手靜靜延續節日的喜悅與人與人之間的溫暖連結。

退休 加州 南加

八旬翁街頭遭ICE暴力抓、受傷住院 特工稱「搞錯了」

