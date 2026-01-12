美國八成政庇申請人來自中國 近幾年數量尤為暴增

我的頻道

洛杉磯訊
數據顯示，美國在2025年接收的中國庇護申請人數約為14萬7909名，占全球總量近83%。（美聯社）
數據顯示，美國在2025年接收的中國庇護申請人數約為14萬7909名，占全球總量近83%。（美聯社）

根據聯合國難民事務高級專員署（UNHCR）公布的2025年初步統計數據，來自中國的庇護申請人數持續處於高位，美國依然是最主要、且高度集中的目的地。UNHCR估計，2025年全球約有17萬8725名中國公民提出庇護申請，相關數字將於2026年進行調整並定案。

根據媒體Safeguard Defenders的解讀，依照往年經驗，最終數據往往較暫定值略有上修，意味著2025年的實際總量，仍有可能與2024年的歷史新高相當，甚至略為超過。

從各國分布來看，美國在2025年接收的中國庇護申請人數約為14萬7909名，占全球總量近83%，不僅遠高於其他國家，也較2019年的6萬8794名幾乎翻倍。UNHCR的統計顯示，美國多年來一直是中國庇護申請的首選目的地，在新冠疫情相關限制解除後，申請規模出現明顯放大，集中度進一步提高。

相較之下，其他國家雖仍持續接收來自中國的庇護申請，但數量明顯較少。加拿大在2025年約接收6425名，規模僅為美國的零頭；澳洲約1萬426名，是亞太地區少數較具吸引力的目的地；歐洲方面，義大利成為較為突出的個案，2025年約3857名，但整體而言，歐盟各國合計僅占全球總量約5%左右，與美國存在明顯差距。

UNHCR的長期資料亦顯示，在現任中國國家主席習近平執政期間，全球累計已有約133萬名中國公民提出庇護申請；相較之下，前任領導人胡錦濤兩個任期內的總量約為16萬2000名，兩者差距顯著。相關數據並未針對個別原因做出判讀，但清楚反映出近十多年來，中國庇護申請規模與流向出現結構性變化。

UNHCR指出，最終數據仍有待確認，但就目前趨勢來看，美國在全球中國庇護申請格局中的主導地位，短期內仍將持續。

