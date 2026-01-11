我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲

金球獎紅毯／珍妮佛勞倫斯紅毯第1辣 3點不露全身看光光

加州男12小時坐6次飛機 僅花500美元 就為拿「這張卡」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
為拿航空白金會員卡，一加州男子日前在12小時內搭乘6段航班。(示意圖取自Pexels)
為拿航空白金會員卡，一加州男子日前在12小時內搭乘6段航班。(示意圖取自Pexels)

加州一名男子最近用破紀錄的速度完成航空里程，趕在年底前拿下聯合航空（United Airlines）白金會員卡（Platinum status）。他12小時內搭乘了6段航班，花費僅約500美元。

據紐約郵報（New York Post）等媒體報導，加州男子Stephen的高空馬拉松行程，包括從舊金山往返雷諾（Reno）、舊金山往返沙加緬度（Sacramento），最後再從舊金山往返洛杉磯，一共6段行程，全部在12小時內完成。Stephen表示，能在短時間內完成里程數很酷，很多人做類似的衝刺等級里程跑，但在極端限制條件下，一天內頻繁乘坐短程航班、控制預算情況下完成，並因此拿到白金會員卡，這是很有趣的挑戰。

報導指出，Stephen當天上午8時40分從舊金山起飛，先後往返雷諾、沙加緬度、洛杉磯，晚上8時29分最終落地。儘管當天舊金山國際機場出現地面延誤，接下來所有轉機同樣延誤，整個行程按照計畫順利完成。

因工作需要，2025年Stephen多次搭乘飛往韓國的遠程航班，以及多趟飛佛州奧蘭多（Orlando）的航班，到年底，他距離白金會員卡只差六段航班。此次里程衝刺最終如願獲得會員，可以享受三件免費托運行李、自動分配第一組登機、以及優先值機等福利。Stephen計畫和妻子用白金會員積分前往歐洲旅行，並將國際航班從經濟艙升級到商務艙。

為了更低成本完成此次「里程衝刺」目標，Stephen使用6萬里程積分加500美元現金的組合，正常購票價格約為1100美元。他原本計畫飛往洛杉磯、棕櫚泉再到拉斯維加斯，但在人工智能路線建議下，他改為從舊金山出發的短途往返航班，更高效完成此次挑戰。

雖然一天連續飛行多次，聽起來像「航班噩夢」，但這位飛行愛好者表示，旅程出乎意料舒適。Stephen從舊金山往返雷諾的航班，乘坐寬敞的龐巴迪（Bombardier）飛機，旁邊沒有乘客，空間充裕。轉機過程中，Stephen下機後在登機口坐了15分鐘，喝了杯咖啡，就又準備登機。他說︰「很多人覺得去機場很麻煩，但我很享受這次體驗。從航班安排到設計整個計畫，再到三萬英尺高空看到獨特視角，這一切都很奇妙。」

航空愛好者們經常用里程衝刺或等級衝刺等方式，快速獲得或保持航空公司的高等級會員身分。網友分享，幾年前曾從奧斯汀（Austin）飛台北再飛回來，當時以里程計算，花900美元拿到1萬5000里程，升級到白金卡，累積飛行里程達7萬5000。也有人曾在一天內，同樣完成六段合格航班，從奧斯汀—休士頓（Houston）—達拉斯（Dallas）—休士頓—聖安東尼奧（San Antonio）—休士頓—奧斯汀，只為保住會員資格。

舊金山 洛杉磯 休士頓

上一則

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

下一則

華女用菁英簽證 來美拍色情片

延伸閱讀

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型
新型態犯罪：搶加密幣不靠駭客靠暴力 華女損失300萬

新型態犯罪：搶加密幣不靠駭客靠暴力 華女損失300萬
加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國

加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國
加州寵物新法嚴禁線上賣狗、殘酷除爪 防堵保險亂象

加州寵物新法嚴禁線上賣狗、殘酷除爪 防堵保險亂象
加州職場新法 招聘廣告須明確薪資範圍…意義重大

加州職場新法 招聘廣告須明確薪資範圍…意義重大
AAGG邦塔州檢長競選連任籌款晚宴 凝聚亞裔力量

AAGG邦塔州檢長競選連任籌款晚宴 凝聚亞裔力量

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了